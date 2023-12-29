عاجل| المالية تُصدر قراراً بتمديد فترة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين بداية من يناير 2024

أصدر محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الزكاة والضريبة قراراً بتمديد فترة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية، على أن تبدأ هذه الفترة من يناير 2024 ولمدة ستة أشهر، وذلك حتى نهاية شهر يونيو 2024، وجاء هذا القرار قبل انتهاء المبادرة التي كان من المقرر أن تنتهي في ديسمبر 2023.

وجاء هذا القرار حرضاً من قيادة المملكة العربية السعودية على المكلفين الذين تنطبق عليهم الشروط من الإستفادة من المبادرة، وذلك لتخيف آثار الأزمة الإقتصادية المترتبة على المنشآت نتيجة الجائحة التي مر بها العالم “كورونا”.

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كما أن الغرامات التي تشملها المبادرة جاءت وفق ما يلي.

غرامة التأخر في التسجيل لجميع الأنظمة الضريبية. غرامة التأخر في السداد. غرامة التأخر في تقديم الإقرار بجميع الأنظمة الضريبية. غرامة تصحيح الإقرار بالنسبة لضريبة القيمة المضافة. الغرامات المتعلقة بمخالفات الضبط الميداني لتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية وضريبة القيمة المضافة.

ويمكن للجميع الإستفسار على تفاصيل المبادرة من خلال الإتصال برقم 19993 وعلى مدار الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع، كما يمكن الإستفسار عن أي تفاصيل من خلال موقع الزكاة والضريبة على تويتر، أو من خلال البريد الإلكتروني info@zatca.gov.sa، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة zatca.gov.sa.