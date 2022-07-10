عاجل| الديوان الملكي السعودي يعلن منذ قليل وفاة الأمير تركي ورواد مواقع التواصل ينعون الأمير الراحل

نشرت وكالة الأنباء الرسمية السعودية منذ قليل بياناً من الديوان الملكي السعودي، أفاد بوفاة الأمير صاحب السمو “تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، والذي وافته المنية مساء أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وفاة الأمير تركي آل سعود وبيان الديوان الملكي السعودي

ونعى الديوان الملكي الأمير الراحل في بيانه، وأكد على إقامة صلاة الجنازة على الأمير تركي آل سعود عصر اليوم الأحد الموافق 11- 12- 1443 هجرية، و10 يوليو 2022، وذلك في مدينة الرياض بمسجد الأمير تركي بن عبد الله.

#الديوان_الملكي: وفاة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه يوم غد الأحد الموافق 11 / 12 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.https://t.co/bzhD8hXVBR#واس pic.twitter.com/WOH5AveymB — واس الأخبار الملكية (@spagov) July 9, 2022

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وعجت مواقع التواصل الإجتماعي وخاصةً تويتر بالترحم على الأمير تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، سائلين الله تبارك وتعالى له الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون

انتقل الى رحمة الله تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز اللهم ارحمه واغفر له وآنس وحشته ووسع قبره اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة — عبدالعزيز بن فهد بن سعود آل سعود (@afalsaud) July 9, 2022

وقال الأمير عبد العزيز بن فهد في تغريدة له عبر موقع التواصل تويتر، أن الأمير تركي انتقل إلى رحمة الله داعياً الله عز وجل أن يرحمه وأن يغفر له وأن يؤنس وحشته ويوسع له في قبره، وأن يجعل الله قبره روضةً من رياض الجنة.