أخبار السعودية

عاجل| الديوان الملكي السعودي يعلن منذ قليل وفاة الأمير تركي ورواد مواقع التواصل ينعون الأمير الراحل

سعيد شعبان

نشرت وكالة الأنباء الرسمية السعودية منذ قليل بياناً من الديوان الملكي السعودي، أفاد بوفاة الأمير صاحب السمو “تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، والذي وافته المنية مساء أول أيام عيد الأضحى المبارك.

الديوان الملكي السعودي

وفاة الأمير تركي آل سعود وبيان الديوان الملكي السعودي

ونعى الديوان الملكي الأمير الراحل في بيانه، وأكد على إقامة صلاة الجنازة على الأمير تركي آل سعود عصر اليوم الأحد الموافق 11- 12- 1443 هجرية، و10 يوليو 2022، وذلك في مدينة الرياض بمسجد الأمير تركي بن عبد الله.

سبب وفاة الأمير تركي بن سعود وموعد صلاة الجنازة

عاجل| الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير تركي آل سعود

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وعجت مواقع التواصل الإجتماعي وخاصةً تويتر بالترحم على الأمير تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، سائلين الله تبارك وتعالى له الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وقال الأمير عبد العزيز بن فهد في تغريدة له عبر موقع التواصل تويتر، أن الأمير تركي انتقل إلى رحمة الله داعياً الله عز وجل أن يرحمه وأن يغفر له وأن يؤنس وحشته ويوسع له في قبره، وأن يجعل الله قبره روضةً من رياض الجنة.

سعيد شعبان

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية


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