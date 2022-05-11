طريقة تحويل نقاط بنك الراجحي لمبلغ مالي والإستفادة منها

العديد من العملاء ببنك الراجحي يهتمون بالبحث عن الطريقة التي من خلالها يكون من السهل عليهم تحويل النقاط الخاصة بالراجحي إلى مبالغ مالية والإستفادة منها، كما أن هذه الميزة من أهم المزايا التي يقدمها بنك الراجحي لعملائه، ومن خلال مقالنا هذا سنتحدث عن أهم المميزات والخطوات للتحويل هذه النقاط وكيف يمكن للعميل أن يحصل عليها.

كيفية تحويل النقاط بمبلغ مالي ببنك الراجحي

أولا يجب زيارة الموقع الرسمي “بنك الراجحي”.

ثم الصغط على كلمة “استبدال النقاط”.

وبعدها أدخال البيانات الخاصة بك من “كلمة المرور” و”إسم مستخدم” في المكان المخصص لهما.

يقوم المستخدم بالضغط على كلمة “التالي”، وبعدها يتم إرسالة رسالة نصية بها كود العميل للتفعيل.

يجب على العميل كتابة الرمز في الخانة المطلوبة، وبالتالي جميع بيانات الحساب ستظهر على الفور.

وأخيرا يمكن للعميل تحويل النقاط والحصل على المكافآت والرصيد المجاني من تلك النقاط.

مميزات التحويل من نقاط لمبالغ مالية

يحصل العميل على عدد من النقاط فور استلام بطاقة الراجحي، وهذا وفق شروط البرنامج الخاص بالمكافآت.

النقاط من الممكن زيادتها حال الشراء لمنتجات مع عدم وجود أي تغير بالقيمة الخاصة برصيد العميل من النقاط.

من الممكن أن تحول النقاط لأميال الفرسان بواسطة برنامج المكافأة.

إمكانية تحويل رصيد النقاط لأي عضو آخر من عملاء الراجحي، بشرط أن يكون مسجل ببرنامج المكافأة.

من الممكن أن يحصل العميل على النقاط من خلال الجوال.

يمكن للعميل تحويل هذه النقاط لإحدى المؤسسات الخيرية والتبرع لها.

طريقة الحصول على رصيد نقاط الراجحي

بطاقة ماسترد كارد الذهبية أو كلاسيك أو بلاتينيوم:

عند الشراء محليا أو دوليا تمنح العميل عدد نقطة واحدة كهدية على المشتريات.

بطاقة فيزا في آي بي:

عند الشراء محليا أو دوليا تمنح العميل حتى أربعة نقاط هدية.

بطاقة فيزا انفينت:

عند الشراء أيضا تمنح العميل من 3 حتى 4 نقاط.

بطاقة بلاتنيوم:

فهي من البطاقات التي تعطي نقطتين للعميل عند أي عملية شراء.

بطاقة ماسترد كارد قسط:

عند الشراء تمنح العميل من 1 حتى 3 نقاط على المشتريات إما محلية أو دولية.