طريقة التسجيل في كلية ابن رشد أبها 1443 وشروط القبول

قامت لجنة القبول والتسجيل بكلية ابن رشد بأبها بالمملكة العربية السعودية، بالإعلان فتح باب التسجيل في كلية ابن رشد أبها 1443، للطلاب الراغبين في العام الدراسي الجديد، وكلية ابن رشد هي الكلية الأهلية الأولى التي تم افتتاحها بالمملكة العربية السعودية، وهي تعتبر من أفضل صروح التعليم بالمملكة، في المرحلة الجامعية، ويرجع تاريخ افتتاح الكلية إلى عام 1420 هجريًا، كما تقوم الكلية بتقديم دور فعال فيما يتعلق ببناء الوطن والمواطنين، وتضع الكلية لجميع المتقدمين للتسجيل، عدد من الشروط التي يجب مراعاة توافرها حتى يتم قبول طلبات التسجيل المقدمة.

التسجيل في كلية ابن رشد أبها 1443

أعلنت كلية ابن رشد الأهلية بالمملكة العربية السعودية، عن إجراءات التسجيل للطلاب الجدد، موضحة أن استقبال طلبات التقديم من الطلاب، سيكون بصورة إلكترونية من خلال بوابة القبول والتسجيل التابعة للكلية، وذلك خلال فترة التقديم المعلن عنها من الإدارية، ويتم التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط منصة القبول والتسجيل في كلية ابن رشد.

ستقوم المنصة بفتح نموذج التقديم، والذي يطلب فيه إدخال عدد من البيانات للتسجيل.

قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة للتقديم، مع مراعاة الدقة.

قم برفع جميع الأوراق والمستندات المطلوبة، مع مراعاة أن يتم تقديمها في صيغة pdf

يتم تقديم جميع أصول المستندات ومطابقتها لإدارة الخدمات الطلابية.

يجب سداد الرسوم المطلوبة للتقديم في برنامج البكالوريوس بقيمة 2000 ريال وبالنسبة للتقديم في برنامج الماجستير، تكون الرسوم 4000 ريال، مع تقديم إيصال السداد.

يتأكد المتقدم بعد الانتهاء من فحص جميع الأوراق المقدمة والتأكد من استكمال الشروط، من حصوله على خطاب القبول النهائي من الجامعة.

شروط القبول في كلية ابن راشد

قامت إدارة القبول والتسجيل بكلية ابن راشد بالمملكة العربية السعودية، بالإعلان عن قائمة الشروط التي يجب مراعاة توافرها لدى جميع المتقدمين للتسجيل، سواء في برنامج البكالوريوس أو الماجستير، وقد جاءت الشروط المعلن عنها كالتالي:

شروط القبول بالبكالوريوس:

تقديم شهادة الثانوية العامة درجة اختبار القدرات 50 أو أعلى. حسن السيروالسلوك أن يكون لائق من الناحية الطبية.

شروط القبول في الماجستير:

تقديم شهادة البكالوريوس في أحد التخصصات الإدارية. الحد الأدنى لمعدل القبول 3.75 من 5 أو 3 من 4. النجاح في المقابلة الشخصية. تقديم شهادة الآيلتس في اللغة الانجليزية بمعدل 6.5، بالنسبة للمتقدمين في برنامج ماجستير إدارة الأعمال مسار اللغة الانجليزية. الحصول على موافقة جهة العمل في حال تقدم الموظفين. يمكن للجنة الدائمة للدراسات العليا تقديم أي شروط أخرى إضافية.