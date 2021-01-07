صور شعار وزارة الصحة السعودية ورابط موقع الوزارة على الإنترنت

على نهج كافة الوزارات والهيئات التي تتواجد في المملكة والتي تعمل على ترسيخ الهوية الوطنية فيها، ومن أهمها الشعار الذي يرمز غلى تلك الهوية والتي جعلت من النخلة وتقاطع السيف هما الأساس في معظم الشعارات فيها نجد أن شعار وزارة الصحة لا يبتعد كثيراً عن هذا المضمون ولكنه يزيد عليه، سوف نتعرف على مضمون شعار وزارة الصحة واستخداماته ورابط موقع الوزارة على الإنترنت.

شعار وزارة الصحة السعودية

يتكون شعار وزارة الصحة من النخلة التي هي أساس الرمز في المملكة والتي توضع على العلم الخاص بها وعلى معظم الشعارات والنخلة هي رمز النماء في المملكة، والسيفين المتقاطعين هما رمز القوة، والصحة تحتاج غلى القوة وإلى النماء. وتعبر الصور التالية عن هذا الرمز:

تحمل الصورة الشعار القديم والجديد يعبر الشعار القديم عن التاج وهو الصحة تاج فوق الرؤوس،

الهلال وهو رمز المستشفيات والمراكز الصحية، وبداخله النخلة والسيفين المتقاطعين.

الشعار الجديد يكتفي بالنخلة وتقاطع السيفين مع تغيير الألوان إلى اللون الأخضر رمز التطور والنماء.

تم كتابة اسم وزارة الصحة باللغتين العربية والإنجليزية.

استخدامات شعار وزارة الصحة

سواء الشعار القديم أو الجديد فكل منهما يعبر عن مضمون الوزارة وما تقوم به في خدمة المجتمع السعودي وخاصة خلال الأزمات وانتشار الأوبئة، وما تقدمه من كفاءات علمية وطبية ممتازة.