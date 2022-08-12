شروط استقدام العماله المنزلية من اندونيسيا إلي السعودية 1444

إعلنت وزارة الموارد البشرية شروط استقدام العماله المنزلية من اندونيسيا إلي المملكة العربية السعودية، وذلك بعد إن قامت المملكة بتوقيع إتفاقية القناة الموحدة لإعادة فتح الأستقدام مرة أخري، وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية بإطلاق هذه الخدمة علي منصة مساند الإلكترونية.

شروط استقدام العماله المنزلية من اندونيسيا إلي السعودية

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بوضع عدد من الشروط لإستقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا إلي السعودية وهي تكون تبعاً للنحو التالي:-

يجب سداد رسوم التأشيرة البالغ قيمتها 2157 ريال سعودي.

يشترط إن لا يقل عمر المتقدم عن 24 سنة عند طلب التأشيرة.

يجب إن يمتلك مقدم طلب إستقدام العمالة حساب علي منصة أبشر الإلكترونية.

يجب عدم وجود أي مخالفات علي مقدم طلب الاستقدام.

إذا كان المتقدم بالطلب مقيم يجب إن يكون مستثمراً أو موظف سواء في القطاع العام أو الخاص.

تقديم وثيقة بإثبات إن الراتب لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

تقديم كشف حساب بنكي يشمل أخر ستة أشهر ولا يقل قيمة الحساب عن 35 ألف ريال.

خطوات إستقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا

يتم تقديم طلب إستقدام العمالة المنزلية من خلال منصة مساند الإلكترونية وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في النحو التالي:-

الذهاب إلى منصة مساند الإلكترونية على الأنترنت “من هنا“.

تسجيل الدخول في حسابك عن طريق أسم المستخدم ثم رقم السر.

بعد ذلك تقوم باختيار من الصفحة قائمة الخدمات.

تقوم بعد ذلك تقوم باختيار استقدام العمالة.

إضافة الأسم والمهنة والجنسية في المكان المخصص له.

الانتظار حتي تحميل صفحة الطلب.

بعد ذلك تقوم باختيار أسماء ثلاث شركات لإستقدام العمالة.

قراءة العقد ثم الضغط علي زر الاستمرار.

تحديد مواصفات العمالة المنزلية.

التأكيد ثم إرسال الطلب لمكتب الأستقدام.

الانتظار حتي صدور موافقة مكتب إستقدام العمالة.

دفع رسوم الاستقدام.

الأوراق المطلوبة لإستقدام العمالة المنزلية