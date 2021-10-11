شرح طريقة حجز تذاكر موسم الرياض 2021 عبر برنامج توكلنا

تذاكر موسم الرياض من أكبر العناوين شيوعا هذه الأيام في المملكة العربية السعودية، مع اقتراب فعاليات المهرجان والحدث الأكبر الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه السعودية كل سنة بالعاصمة (الرياض)، لاستقطاب أكبر عدد ممكن من السياح الأجانب والزائرين، الطبعة الجديدة لهذا العام ستعرف العديد من الأنشطة حديثة ومختلفة عن كل البرامج السابقة والمألوفة لموسم الرياض، وهذا ماجعل الجمهور يبحث عن كيفية الحصول على التذاكر، وأماكن الحجز، لذا فالسطور التالية ستكون غنية عن كل ما يخص هذا الحدث الكبير.

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حجز وأسعار تذاكر موسم الرياض 2021

لاقتناء تذاكر موسم الرياض 2021، تكفل تطبيق توكلنا التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي هذا العام بعملية البيع للراغبين بدخول المهرجان من مختلف بلدان العالم، بطريقة جد بسيطة عبر منصته الالكترونية، ويشترط اتخاذ جرعتين من لقاح كورونا للدخول احتراما للتدابير والقواعد الصحية المعروفة في ظل انتشار العدوى وهذا لسلامة الجميع.

كما حددت الهيئة الواقفة على موسم الرياض 2021 السعر الذي يتراوح بين 170 ريال سعودي حتى 1200 ريال.

موعد موسم الرياض 2021 وأماكن أخرى لحجز التذاكر

سيضم هذا المهرجان العالمي العديد من المناطق والوجهات في السعودية، وهذا ناتج عن مخطط رؤية السعودية 2030 لاستقطاب أكبر عدد ممكن من السياح واستكشاف المنطقة المخصصة لموسم الرياض المقدرة مساحتها 5،4 مليون مربع.

وتنطلق فعاليات هذا الحفل الكبير يوم 20 أكتوبر 2021 الى غاية 15 ديسمبر 2021 وسيعرف حضور المشاهير على غرار كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

كما يمكن للراغبين في الحضور لألعاب العقل ومسابقات الذكاء، والأماكن العائلية و أماكن ترفيه الأطفال الحجز عبر الأماكن التالية :

بانوراما مول.

أيضا في روشانا مول.

كذلك السلام مول.

اضافة الحياة مول.

البارك مول.

عن موسم الرياض

اول انطلاقة لموسم الرياض كانت في 11 أكتوبر 2019 الى غاية 15 ديسمبر 2019، تحت اشراف رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وعرف نجاحا واسعا كما كان رقم الزائرين خيالي وصل لما يقارب 10 ملايين شخص، وأهم عروض موسم الرياض هي تنوع المطاعم والمقاهي، وأنشطة ترفيهية، وألعاب الخفة واستكشاف المواهب، اضافة الى عروض العلامات المسجلة للألبسة وغيرها والمئات من الأنشطة ، وفي الأخير ننصح اخواننا تجنب الحفلات الموسيقية اتباعا لتعاليم ديننا الحنيف.