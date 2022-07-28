شاهد ما يحدث بدول الخليج.. سيول جارفة وفيضانات مدمرة تضرب الإمارات وصواعق وأمطار تغرق شوارع قطر

تشهد العديد من دول الخليج خلال هذه الأوقات حالة من الطقس الإستثنائي الغير مسبوق، الأمر الذي جعل العديد من سكان بعض المدن والبلدات التي تقع شمالي دولة الإمارات يفرون من منازلهم، وذلك نتيجة الفيضانات العارمة والسيول الغير مسبوقة الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

سيول وفيضانات تضرب الإمارات

وتداول العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع مصورة لبعض المنازل التي غمرتها المياه، في الفجيرة والشارقة، مما جعل بعض السكان يتخذون الفنادق كمأوى لهم، كما نصحت الحكومة سكان جميع المناطق المتضررة بالعمل من منازلهم وعدم النزول إلى الشوارع إلا للضرورة القصوى.

كما قامت السلطات المحلية في الإمارات بنقل الأسر والسكان المتضررين إلى أماكن إيواء، وحجز الفنادق المحلية لإيواء بعض الأسر، كما تقوم وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادة الشرطة العامة وفرق الدفاع المدني والجهات المختصة لإدارة الأزمات والطوارئ ببذل مجهودات جبارة لإنقاذ المواطنين من حالة الطقس السيئ.

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أمطار غزيرة وصواعق تضرب قطر

صواعق شديدة على #الدوحة نسأل الله السلامة للجميع pic.twitter.com/qoVA79d3vM — عبدالله الوذين (@abqatar) July 28, 2022

كما ضربت موجة من الطقس السيئ دولة قطر، والتي شهدت هي الأخرى صواعق ورعد وبرق وأمطار غزيرة أغرقت شوارع العاصمة، وقام رواد مواقع التواصل بتداول فيديوهات تظهر شدة هذه الأمطار.