“سار” تؤكد جاهزية قطار المشاعر لخدمة ضيوف الرحمن 2022

نجحت الخطوط الحديدية السُّعُودية (سار) في مراحل التشغيل التحضيري لقطار المشاعر المقدسة قبل اطلاقه بشكل رسمي لموسم الحج للعام 2022، و الذي سيبدأ يوم غد الخميس المقبل وهو ما يعرف بيوم التورية، حيث ببدء بنقل الحجاج من مشعر منى إلى مشعر عرفات، وفي هذا المقال سوف نتعرف على تفاصيل أكثر حول جاهزية قطار المشاعر لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج 2022.

اختبار جاهزية قطار المشاعر المقدسة

قامت الخطوط الحديدية السُّعُودية سار خلال الأشهر الماضية بإجراء عمليات الصيانة والاختبار لمعرفة جاهزية القطارات والمحطات، عبر تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة لضمان تشغيل القطار بين كافة محطاته التسع المنتشرة بين المشاعر المقدسة، وهي ثلاثٌ في كل من مشعر عرفات، و مزدلفة، و منى الذي تصل آخر محطاته إلى الدور الرابع من جسر الجمرات.

مراحل العمليات التحضيرية لقطار المشاعر المقدسة

قسمت العمليات التحضيرية بناءً على مرحلتين، وهي كالتالي:

المرحلة الأولى التي تم فيها تجهيز القطارات وتشغيلها في محاكاة لنمط تشغيل الحج من أجل اختبار وتقويم الأنظمة والمعدات في القطارات ومركز التحكم والمحطات.

المرحلة الثانية جاءت من أجل المحاكاة التشغيل الفعلي لموسم الحج، و الذي استمر لستين يوماً شهدت تجهيز القطارات وتشغيلها تدريجياً وصولاً لطاقة التشغيل الكاملة لموسم الحج، وتم خلالها إجراء 24 فرضية طوارئ اختتمت بالتدريب المتكامل.

كيفية الحجز لقطار المشاعر المقدسة

يمكن للأشخاص حجز تذاكر قطار المشاعر المقدسة، إلكترونياً عن طريق الموقع الإلكتروني بمجموعة من الخطوات البسيطة كالتالي:

الدخول إلى الموقع الرسمي الإلكتروني.

الإلكتروني. تحديد حجز جديد «حجز تذاكر».

اختيار مسار الرحلة «ذهاب فقط» أو «ذهاب وعودة».

اختيار محطة الانطلاق من القائمة في حقل «من».

مزايا قطار المشاعر المقدسة

يتميز قطار المشاعر المقدسة بالعديد من المزايا التي تجعله في محطة أنظار الحجاج لما يقدمه من خدمات، وهي كالتالي: