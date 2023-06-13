“عاجل المؤسسة العامة للتأمينات” تُعلن تقديم موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر 1444

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات عن موعد صرف رواتب المتقاعدين 1444 لشهر يوليو الجديد بعد تعديل موعد الصرف لمُصادفة يوم الإيداع عطلة رسمية بسبب إجازة عيد الأضحى، حيث أن وقت نزول الرواتب لمتقاعدي التأمينات المُعتاد هو في مطلع الشهر الميلادي أي أن موعد الصرف لشهر يوليو يوافق يوم 1/7/2023، ولكن بعد تبكير صرف الرواتب أصبح الصرف يوم 25 يونيو 2023، وبذلك القرار تم تعميم إيداع رواتب متقاعدي التأمينات ورواتب المتقاعدين من المؤسسة العامة للمتقاعدين.

خدمات المؤسسة العامة للتأمينات

لقد تم توفير رابطاً يمكن استخدامه في القيام بالاستعلام عن التأمينات الاجتماعية باستخدام رقم الهوية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الذي يتبع مؤسسة التأمينات فبإمكانهم أن يقوموا بالاستفسار عن الطلبات المقدمة دون أن يذهبوا لأي فروع تتبع مؤسسه التأمينات، وكل ذلك في نطاق الخدمات الإلكترونية المقدمة من الحكومة تسهيلاً على الأشخاص وتوفيراً للوقت والمجهود الخاص به، وفيما يلي خطوات الاستعلام باستخدام الهوية الوطنية.

استعلام عن حالة طلب برقم الهوية

يستطيع الأشخاص القيام بالاستعلام عن الطلب المقدم في التأمينات الاجتماعية من خلال رقم الهوية، وإليكم خطوات الاستعلام وهي كالآتي:

أولاً الذهاب للموقع الإلكتروني التابع لمؤسسة التأمينات.

تضغط على خانة أعمال.

تنقر فوق متابعة الطلب.

تختار بعد ذلك حالة طلب الخدمة تجده في القائمة المنسدلة.

تقوم باختيار الهوية الوطنية تجدها أيضاً في القائمة المنسدلة.

تكتب رقم الهوية التابع للمستخدم.

تضيف رقم الطلب.