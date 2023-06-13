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“عاجل المؤسسة العامة للتأمينات” تُعلن تقديم موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر 1444

إيمان فهد

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات عن موعد صرف رواتب المتقاعدين 1444 لشهر يوليو الجديد بعد تعديل موعد الصرف لمُصادفة يوم الإيداع عطلة رسمية بسبب إجازة عيد الأضحى، حيث أن وقت نزول الرواتب لمتقاعدي التأمينات المُعتاد هو في مطلع الشهر الميلادي أي أن موعد الصرف لشهر يوليو يوافق يوم 1/7/2023، ولكن بعد تبكير صرف الرواتب أصبح الصرف يوم 25 يونيو 2023، وبذلك القرار تم تعميم إيداع رواتب متقاعدي التأمينات ورواتب المتقاعدين من المؤسسة العامة للمتقاعدين.

تقديم موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر

خدمات المؤسسة العامة للتأمينات

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لقد تم توفير رابطاً يمكن استخدامه في القيام بالاستعلام عن التأمينات الاجتماعية باستخدام رقم الهوية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الذي يتبع مؤسسة التأمينات فبإمكانهم أن يقوموا بالاستفسار عن الطلبات المقدمة دون أن يذهبوا لأي فروع تتبع مؤسسه التأمينات، وكل ذلك في نطاق الخدمات الإلكترونية المقدمة من الحكومة تسهيلاً على الأشخاص وتوفيراً للوقت والمجهود الخاص به، وفيما يلي خطوات الاستعلام باستخدام الهوية الوطنية.

بعد تبكير صرف الرواتب والضمان

استعلام عن حالة طلب برقم الهوية

يستطيع الأشخاص القيام بالاستعلام عن الطلب المقدم في التأمينات الاجتماعية من خلال رقم الهوية، وإليكم خطوات الاستعلام وهي كالآتي:

تقديم موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر

تقديم صرف رواتب التأمينات

  • تنقر فوق متابعة الطلب.
  • تختار بعد ذلك حالة طلب الخدمة تجده في القائمة المنسدلة.

رواتب المتقاعدين التأمينات

  • تقوم باختيار الهوية الوطنية تجدها أيضاً في القائمة المنسدلة.
  • تكتب رقم الهوية التابع للمستخدم.
  • تضيف رقم الطلب.

جدول صرف رواتب التأمينات 1444

  • تدخل رمز التحقق المرئي.
  • تضغط على خانة استعلام.
  • ترى جميع تفاصيل الطلب الذي قد قمت بالاستعلام عنه.
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إيمان فهد

محررة منذ عام 2015.. متخصصة في تقديم المحتوى الخبري، أكتب بشغف وأهتم بتقديم محتوى مفيد يتضمن على معلومات دقيقة من مصادر رسمية من خلال المتابعة المستمرة لتغطية الأحداث لحظة بلحظة، بجانب الكتابة أقوم حاليًا بإدارة موقع متخصص في الخدمات السعودية.

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