رسميا: يمكن لحاملي تأشيرة الزيارة العائلية تأدية مناسك العمرة

أتاحت وزارة شؤون الحج والعمرة لحاملي تأشيرة الزيارة الشخصية والعائلية تأدية مناسك العمرة وذلك بعد الحجز عبر تطبيق اعتمرنا، يأتي ذلك في إطار توجيهات خادم الحرمين الشرفين بالتسهيل على زائري المملكة وتسهيل قدوم ضيوف الرحمن لأداء مناسك العمرة.

وزارة الحج والعمرة

نشرت وزارة الحج والعمرة عبر حسابها على تويتر أن المملكة العربية السعودية قد أتاحت لحاملي تأشيرات الزيارات من جميع الدول حول العالم إمكانية أداء مناسك العمرة، سواء كانت التأشيرة إلكترونية أو تأشيرة وصول أو تأشيرة زيارة من أحد السفارات والقنصليات في الدول التي حددتها المملكة وذلك عبر تطبيق اعتمرنا.

كما أتاحت إمكانية استخراج تأشيرة إلكترونية لعدد 49 دولة حول العالم ويمكن الحصول عليها من منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية روح السعودية يمكنك استخراجها واختيار باقة العمرة المناسبة لك، وذلك تسهيلا على ضيوف الرحمن لأداء مناسك العمرة.

أيضا أتاحت وزارة الحج والعمرة إمكانية استخراج التأشيرة عند الوصول وذلك لحاملي تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية، أو الشنجن بشرط الحجز على الطيران السعودي، وأن تحمل ختم الدولة، ويكون تم استخدامها مرة واحدة على الأقل، ويمكن الحصول عليها من مطارات الوصول بالمملكة.

كما يمكن لقاطني دول مجلس التعاون الخليجي وهم السعودية، والإمارات العربية، وقطر، والكويت، وسلطنة عمان، والبحرين الدخول إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة دون تأشيرة دخول فقط بجواز سفر ساري.

تأشيرة الزيارة العائلية والشخصية

أتاحت السلطات السعودية للمقيمين بالمملكة سواء من السعوديين أو غير السعوديين إمكانية استضافة أقاربهم من خارج المملكة وأتاحت لهم أداء مناسك العمرة أثناء الاستضافة، ويمكن الحصول على تأشيرة زيارة من خلال الدخول على موقع وزارة الحج والعمرة، أو التواصل على رقم وزارة الحج والعمرة أو من إحدى المكاتب والوكالات السياحية المعتمدة والموجودة لدى السفارات.

شروط أداء العمرة بتأشيرة الزيارة العائلية