رابط التسجيل في منصة احسان للمطلقات والأرامل في المملكة العربية السعودية يبحث عنه العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية، فتعد منصة إحسان من أفضل المنصات الخيرية التي يمكن التعامل معها في المملكة العربية السعودية فهي تهدف إلى مساعدة المطلقات والأرامل، بالإضافة إلى أنها تعمل على توفير العديد من شتة الخدمات، ومن خلال السطور التالية نقدم لكم أهم المعلومات التي يرغب في التعرف عليها العديد من المواطنين.

منصة احسان للمطلقات والأرامل

تعمل منصة إحسان الخيرية بشكل مستمر على مساعدة الأرامل والمطلقات، بالإضافة إلى أنها تقوم بتوفير الدعم المالي للنساء، فهي تقوم بجمع الأموال من المتبرعين، ومن ثم تقوم بتقديمها لمن يحتاج إليها، ويتم ذلك بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة.

ما هي خطوات التسجيل في منصة إحسان الخيرية للأرامل والمطلقات

ينبغي في الأول التوجه إلى موقع منصة إحسان المساعدة، وذلك من خلال الضغط على ذلك الرابط .

ثم قم بالنقر على خيار تسجيل ذلك الذي سوف تجده في أعلى الصفحة الرئيسية للمنصة.

ثم قم بالتوجه إلى صفحة التسجيل الخاصة بمنصة إحسان الخيرية.

ثم قم بالنقر على خيار إنشاء حساب.

بعد ذلك عليك بتسجيل كافة البيانات المطلوبة ، وذلك مثل اسمك الكامل، والعنوان الخاص بك، والبريد الإلكتروني، ورقم الجوال.

ومن ثم سوف يتم على الفور إرسال رسالة إلى الهاتف المحمول الذي قمت بإدخال رمز التحقق عليك بكتابته كما هو.

بعد ذلك قم بالنقر على خيار إنشاء حساب جديد، ومن ثم سوف يتم على الفور إنشاء الحساب الخاص بك على المنصة.

بعد ذلك قم باتباع التعليمات للتسجيل كإعانة للمطلقات والأرامل.

شروط التسجيل في منصة احسان

يوجد بعض الشروط التي ينبغي أن تتوافر في من يرغب في التسجيل في منصة إحسان للحصول على المساعدة، وتتمثل تلك الشروط في ما يلي:

ينبغي من يرغب التسجيل في المنصة أن يكون من المستفيدين من الضمان الاجتماعي الجديد.

ينبغي إصدار من المحكمة التنفيذية أمر عليه، نتيجة تراكم ديونه، وأن يكون ذلك الأمر تخطى العام كامل.

كذلك ألا يكون سبق وصدر عليه أوامر تنفيذية أخرى في مخالفات أخرى.

ألا يتخطى المبلغ المطلوب عن مائة ألف ريال سعودي.

المجالات المدعومة من منصة إحسان الخيرية

يوجد العديد من شتى المجلات المتنوعة التي تم تدعيمها من قبل منصة إحسان الخيرية في المملكة العربية السعودية ومن أبرز تلك المجالات: مجال الصحة، والتكنولوجيا، والزراعة، والإقتصاد والتعليم، وغيرهم العديد من شتى المجالات الأخرى التي يكون بحاجة إليها العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية.

كيفية التواصل مع منصة احسان

يوجد أكثر من طريقة يمكن التواصل من خلالها مع منصة إحسان الخيرية، وتتمثل تلك الطرق في ما يلي

الرقم المجاني لمنصة إحسان 8001247000

من خلال الرسائل النصية على رقم 5005.

كذلك من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بهم على تويتر.

ما هي الجمعيات الخيرية المعتمدة في السعودية 1444

يوجد العديد من الجمعيات الخيرية التي تم اعتمادها في المملكة العربية السعودية، ومن أبرزها جمعية إحسان، ومؤسسة عبد العزيز بن باز الخيرية، وجمعية رعاية اليتيم بالرياض الخيرية، وجمعية الأطفال المعوقين، وجمعية العطاء النسائية الخيرية، وجمعية الأمير عبد المجيد للمعاقين بمكة المكرمة، والجمعية الخيرية السعودية لمرضى الإيدز.