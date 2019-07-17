رابط التسجيل في برنامج نيوم ابتعاث.. وإليك أهم الشروط الواجب توافرها في راغبي التقديم

قامت شركة نيوم بإطلاق برنامج ابتعاث نيوم الذي يهدف إلى استقطاب كفاءات مميزة من أبناء المنطقة،وذلك ليكونوا جزءاً من المشروع الضخم لشركة نيوم والتي أطلقت البرنامج من وازع المسؤولية الأجتماعية تجاه مجتمعها المحلي، وتم فتح باب التسجيل والقبول في المرحلة الأولى من نيوم ابتعاث اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 16 يوليو لكلا الجنسين، رجال، ونساء، وسوف يستمر التسجيل في نيوم ابتعاث لمدة شهر كامل من تاريخ انطلاق البرنامج.

شروط برنامج نيوم ابتعاث:

وهناك عدد من الشروط التي وضعتها شركة نيوم لبرنامجها نيوم ابتعاث ومن هذه الشروط أن يكون المتقدم قد تخرج من أحد المدارس الثانوية التابعة لمنطقة نيوم أو مدينتي ضباء أو حقل، وأعلن نيوم أن الأولوية في الإختيار سوف تكون لسكان منطقة نيوم، وعلى المتقدم اجتياز الاختبارات العملية والمهنية والمقابلات الشخصية والمفاضلات الأكاديمية، كما يجب على المتقدم استيفاء كافة الشروط والمتطلبات الخاصة بابتعاث نيوم، بالإضافة إلى اجتياز البرنامج الإعدادي الذي يعقد ما قبل الابتعاث.

شروط عامة يجب توافرها في المتقدم على ابتعاث نيوم

وضعت ابتعاث نيوم عدداً من الشروط العامة التي يجب توافرها في من يود التقدم والتسجيل في المرحلة الأولى من نيوم ابتعاث ومن هذه الشروط:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية .

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 ولا يزيد عن 22 عاماً .

إنهاء الثانوية العامة ( قسم العلوم الطبيعية )، بتقدير ممتاز ، بمعدل تراكمي لا يقل عن 90%، أو ما يعادلها. والحصول على شهادة

التخرج، والسجل الأكاديمي لنظام المقررات.

ألا يكون قد مضى على شهادة الثانوية العامة أكثر من ثلاثة أعوام، فلا يقبل من تخرج قبل عام 1437هـ /1438هـ.

أن تكون الشهادة معادلة من جهة الاختصاص إذا كانت صادرة من مؤسسة خارج المملكة.

الحصول على درجة لا تقل عن 75% في اختباري القدرات، والتحصيلي في نسختها العربية، أو الإنجليزية، أو عن طريق أنظمة الاختبارات

المحوسبة (CBT). ولن يقبل أي اختبار بديل عنهما.

أن يكون التخصص المراد دراسته ضمن التخصصات المحددة فقط.

موافقة ولي أمر الطالبة على ابتعاثها وجود الْمَحْرَم للطالبة المبتعثة، وسفره معها، وبقاؤه معها حتى انتهاء بعثتها .

أن تكون الجامعة موصى بها في الدرجة والتخصص المطلوب دراسته .

ألا يكون المتقدم حاصلاً على الدرجة العلمية التي سيتقدم عليها من داخل المملكة، أو خارجها. أو سبق أن صدر له قرار ابتعاث على الدرجة نفسها.

بالاضافة إلى أن يكون المتقدم منتظم كلياً ومتفرغ والإقامة في بلد الابتعاث، كما يجب ألا يكون المتقدم شاغلاً لوظيفة حكومية، وألا يكون المتقدم قد سبق لد التقديم للحصول على بعثة من الدرجة نفسها، وأن تنطبق على المتقدم لوائح وزارة التعليم العامة للابتعاث، واخيراً أن تكون وثائق المتقدم مكتملةً أثناء التسجيل.

رابط الموقع الإلكتروني لابتعاث نيوم

المرحلة الأولى من برنامج ابتعاث نيوم سوف تكون للتخصصات التالية: السياحي والضيافة والأثار والتراث، وهذه التخصصات تعكس حاجة المشروع في الوقت الراهن، على أن يتم إضافة تخصصات في مجالات أخرى في المراحل التالية من نيوم ابتعاث لتواكب سير العمل في المشروع، وسوف يتم ابتعاث الطلاب والطالبات الذين سوف يتم وقوع الاختيار عليهم للانضمام للبرنامج إلى الولايات المتحدة الأميركية لدراسة التخصصات التي أشرنا إليها ويتم التسجيل والتقديم على ابتعاث نيوم عبر الموقع الإلكتروني لبرنامج نيوم.

وسيستمر التسجيل في البرنامج لمدة شهر منذ تاريخ إطلاقه أي ينتهي التسجيل يوم 16 أغسطس القادم، وبعد الانتهاء من فرز المتقدمين سوف تعلن أسماء الطلبة والطالبات الذين تم قبولهم للالتحاق ببرنامج الابتعاث نيوم.