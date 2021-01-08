رابط الاستعلام عن موعد المرور عبر منصة ابشر

تعمل الحكومة بالمملكة العربية السعودية علي تحسين وضع الخدمات الحكومية، حيث تسعي جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية إلي تحويل كافة الإجراءات الي خدمات اليكترونية بحيث يستطيع المواطن أدائها من المنزل دون أن يحتاج إلى إهدار وقته و بذل المزيد من الجهود و ذلك طبقا لمشروع رؤية 2030 التي تتبناه السلطات المعنية بالمملكة الذي يهدف إلي تحويل كافة الإجراءات الورقية إلي خدمات رقميه، ذلك الأمر الذي أصبح لزاماً و فرض لا فرار منه خاصة بعد إنتشار جائحة كورونا في أوائل شهر يناير الماضي لعام 2020 من مدينة وهان الصينية و انتقالها إلي كافة بلاد العالم و الوطن العربي و على وجهه الخصوص المملكة السعودية التي كانت من أكثر البلدان تأثرا جراء هذا الوباء العالمي، فكانت تلك القرارات من باب التسهيل على المواطنين و كذلك محاولة للتصدي لانتشار هذا الفيروس و منع التكدس البشري في المؤسسات المختلفة.

منصة أبشر الاليكترونية

منصة أبشر الاليكترونية هيا منصة أطلقتها الحكومة بالمملكة العربية السعودية لتوفير كافة الخدمات الرقمية من خلالها حيث يمكن للمواطن السعودي بالإضافة إلى المقيمين بالمملكة تخليص كافة الإجراءات اللازمة عبر تلك المنصة.

و يمكنك تسجيل الدخول في منصة ابشر من هنا.

طريقه حجز موعد مراجعة المرور عبر منصة ابشر