يساعد الموقع الإلكتروني التابع لجامعة الأمير سطام بوادي الدواسر الطلاب في متابعة دراستهم بشكل إلكتروني بعد انتهاء اليوم الدراسي بمختلف كليات الجامعة، ولكي يستفيد الطالب من بوابة التعليم الإلكتروني لجامعة الأمير سطام، يجب تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور، وفي بعض الأحيان يجد عدد من الطلاب أن كلمة المرور لم تعد جيدة، وهذا يجعلهم يرغبون في تبديلها، وخطوات فعل ذلك هي نفس خطوات الحصول على كلمة مرور جديدة في حالة فقدانها، وفي السطور التالية سنقدم خطوات تغيير كلمة مرور الطالب بموقع جامعة الأمير سطام.

طريقة تغيير كلمة مرور جامعة الأمير سطام

في الخطوة الأولى، يجب الدخول على موقع جامعة الأمير سطام.

في الخطوة الثانية، يجب الدخول على خانة خدمات تقنية المعلومات.

في الخطوة الثالثة، يجب الذهاب لأسفل الصفحة، واختيار خانة تغيير كلمة المرور، من قائمة الخدمات الأكثر استخدامًا.

في الخطوة الرابعة، على طالب جامعة الأمير سطام بوادي الدواسر الضغط على خانة دخول الخدمة.

في الخطوة الخامسة، يجب إدخال الرقم الجامعي ورقم السجل المدني، والضغط على خانة إرسال.

في الخطوة السادسة، يجب إدخال الرقم الذي سيصل على رقم الهاتف المحمول الخاص بالطالب.

في الخطوة السابعة، يجب إدخال كلمة المرور الجديدة وإدخالها مرة أخرى في خانة تأكيد كلمة المرور، والضغط على حفظ.

خطوات الدخول على بوابة التعليم جامعة الأمير سطام

يجب الدخول على الموقع الرسمي لجامعة الأمير سطام بوادي الدواسر.

يجب الضغط على خانة التعليم الإلكتروني الموجودة أعلى صفحة الجامعة.

بمجرد الدخول على خانة التعليم، يجب تسجيل الدخول للنظام، وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم الضغط على خانة تسجيل الدخول.

في حالة عدم تسجيل الدخول سابقًا، يجب الضغط على خانة إنشاء حساب، ثم اختيار حساب جديد.

يجب إدخال رقم الهوية والاسم الأول باللغة الإنجليزية والاسم الأوسط باللغة الإنجليزية ورقم الهاتف المنزلي والهاتف المحمول.

إدخال اسم الأب باللغة الإنجليزية واسم العائلة باللغة الإنجليزية.

بعد إدخال البيانات بالكامل، يجب قراءة التعليمات الموجودة في صفحة إنشاء حساب، ثم الضغط على الموافقة على الشروط ثم إرسال.

مواقع جامعة الأمير سطام

ويمكن التواصل مع جامعة الأمير سطام في حالة وجود شكوى أو استفسار، من خلال الدخول على موقع الجامعة الرسمي على فيس بوك، أو تويتر أو إنستجرام ، كما يمكن التواصل من خلال الاتصال على هذا الرقم 011-588-8888 للتحدث مع مسئولي الرد على الشكاوى والاستفسارات التي تهم طلاب الجامعة.