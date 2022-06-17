خطوات تسجيل الحج الالكتروني وأفضل الأسعار 2022

يسعى الكثير من الأشخاص إلى معرفة طرق التسجيل بالحج حيث أصبح من السهل الآن التسجيل عبر الانترنت من خلال موقع وزارة الدفاع وأيضا يوفر موقع أبشر الالكتروني خدمة التسجيل لأداء مناسك الحج، ويمكن الحجز عن طريق بعض الخطوات السهلة التي سوف نوضحها في هذا المقال، ومن الجدير بالذكر أن هناك شروط يجب توافرها قبل التسجيل للتأكد من القبول للسفر، كما تختلف أسعار الحج حسب المستوى.

أهم الشروط اللازم توافرها للسفر للحج 2022

يوجد بعض الشروط التي حددها وزارة الحج والعمرة يلزم توافرها بالمواطنين الراغبين في التسجيل للسفر وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:

لابد أن لا يتجاوز عمر المسافر 65 عاما إلى جانب التأكد من خلوه من الأمراض.

يلزم تلقي اللقاحات والتطعيمات المحددة مثل تطعيم كورونا والأنفلونزا الموسمية وأيضا التهاب السحايا.

التقديم عبر موقع وزارة الدفاع أو منصة أبشر والحصول على التصريح مع دفع الرسوم.

للمسافرين من خارج السعودية يلزم وجود جواز سفر ساري المفعول لفترة لا تقل عن 6 أشهر.

كيفية التسجيل عبر الانترنت لرحلات الحج 2022

أصبح من السهل التسجيل لحجز رحلات الحج عبر منصة أبشر كما أتاح موقع وزارة الدفاع الالكتروني إمكانية التسجيل من خلاله للحصول على تصريح السفر للحج، وتتمثل خطوات التسجيل فيما يلي:

الدخول على رابط منصة أبشر أو موقع الوزارة الالكتروني.

تسجيل البيانات المطلوبة مثل الاسم، رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد وتحديد كلمة المرور.

الدخول على قوائم الجوازات والتأكد من استحقاق المواطن في الحج.

الحصول على التصريح مع رفع بعض المستندات التي يطلبها الموقع.

أفضل أسعار رحلات الحج 2022

يرغب المسافرين لقضاء مناسك الحج في معرفة أفضل الأسعار المتوفرة وسوف نوضح أفضل أسعار الحج ولكنها لا تشمل أسعار تذاكر الطيران، وتتمثل الأسعار فيما يلي: