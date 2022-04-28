منصة أبشر تتيح خدمة هُوِيَّة مقيم الرقمية 1443 absher.sa

تحرص المملكة العربية السعودية بأقصى جهودها على أن تواكب التطور التكنولوجي وأن تحول كافة الخِدْمَات في مختلف القطاعات بالمملكة العربية السعودية إلى خِدْمَات إلكترونية وذلك تبعًا رؤية 2030 وذلك بهدف توفير الوقت والجهد على كافة مواطنيها لذلك حرصت مديرية الجوازات بواسطة صفحتها الشخصية على أن توفر جميع المعلومات الخاصة بخدمة هُوِيَّة مقيم الرقمية ومن خلال مقالنا اليوم سنقدم إليكم كلّما يخص خدمة هُوِيَّة مقيم الرقمية.

خدمة هُوِيَّة مقيم الرقمية عبر منصة أبشر:

قامت المديرية العامة للجوازات بالمشاركة مع وزارة الداخلية عبر منصة أبشر الإلكترونية بالإعلان عن هُوِيَّة مقيم الرقمية وهي نسخة إلكترونية للإقامة بواسطة تطبيق أبشر أفراد وذلك من أجل التحقق من هُوِيَّة المقيمين في حال عدم حملهم للهوية الأصلية، وقامت منصة أبشر بالإعلان عن خطوات تنزيل هُوِيَّة مقيم بواسطة خطوات بسيطة للغاية وذلك ب اتباع الخطوات الآتية:

أولًا يتم التوجه إلى منصة أبشر الإلكترونية بواسطة النقر على الرابط التالي https://www.absher.sa/.

بعد ذلك يتم ملأ كافة البيانات التي يطلبها الحساب منكم وهي كلًا من الاسم وكلمة المرور ورمز التحقق ثم يتم النقر على الفور على أمر تسجيل الدخول.

النقر على أمر خدماتي.

بعد ذلك يتم اختيار تنزيل معرف رقمي.

مميزات هُوِيَّة مقيم الرقمية عبر أبشر:

قامت مديرية الجوازات التابعة إلى وزارة الداخلية بواسطة صفحتها الرسمية بالإعلان عن مجموعة من المميزات الخاصة بهوية مقيم الرقمية عبر منصة أبشر وتلك المميزات هي كلًا من التالي: