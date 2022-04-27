توجيهات عاجلة من البنك المركزي السعودي بسرعة اتخاذ 3 خطوات فورية حال وقوع عملية احتيال مالي

سعيد شعبان

أصدر البنك المركزي السعودي اليوم توجيهات جديدة لجميع مواطني المملكة بشأن عمليات الإحتيال المالي، ووجه بسرعة اتخاذ بعض الخطوات بشكل فوري حال حدوث أي اشتباه في الوقوع كضحية لأي عمليات احتيال مالي، وتأتي هذه التوجيهات من البنك المركزي استمراراً للنصائح التي يقدمها لجميع المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية، لعدم وقوعهم فريسة للمحتالين.

توجيهات عاجلة من البنك المركزي السعودي بسرعة اتخاذ 3 خطوات فورية حال وقوع عملية احتيال مالي

توجيهات جديدة من البنك المركزي السعودي

وجاءت الخطوات الثلاثة التي يجب اتخاذها فوراً حال الوقوع في عملية احتيال، ونشرها البنك المركزي السعودي عبر حسابه الرسمي بتويتر كالتالي.

أولاً: سرعة إبلاغ البنك فوراً، من أجل وقف جميع الخدمات التي ترتبط بالحساب البنكي بشكل فوري.

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ثانياً: تقديم بلاغ عاجل للجهات الأمنية يفيد الإشتباه في عملية احتيال مالي، وذلك من خلال تطبيق كلنا أمن أو من خلال مركز الشرطة.

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توجيهات عاجلة من البنك المركزي السعودي بسرعة اتخاذ 3 خطوات فورية حال وقوع عملية احتيال مالي 1 27/4/2022 - 12:26 ص

ثالثاً: الحفاظ على جميع البيانات السرية الخاصة بالحساب البنكي أو البطاقة المصرفية وعدم الإفصاح عنها لأي جهة، مع العلم أن الجهات الرسمية لا تطلب أي بيانات عن الحسابات البنكية.

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سعيد شعبان

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية



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