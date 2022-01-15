معرفة طرق تقديم شكوى على توكلنا من الأمور الهامة لدى المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، حيث يُعد توكلنا من أهم التطبيقات التي تقدم العديد من الخدمات الحكومية لأبناء المملكة، فقد تم إطلاقه منذ إنتشار جائحة كورونا لمتابعة الوضع الصحي للمواطنين والزائرين، حيث تم تقديمه من خلال وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الحكومية فقد كان مُخصص للحصول على تصريحات التنقل خلال فترة حظر التجوال، وبعد عودة الحياه ورفع الإجراءات تم إدخال العديد من الخدمات الآخرى.

تقديم شكوى على توكلنا

هناك العديد من الخيارات تمكنك من تقديم شكوى على تطبيق توكلنا، ويمكنك من خلالها حل مشكلة التواصل مع إدارة التطبيق الذي إزداد الضغط عليه في الفترات الأخيرة مما أدى إلى حاجة الجميع لمعرفة عدة طرق للقام بذلك الأمر، فهناك أربع طرق للتواصل مع توكلنا سنوضحهم خلال السطور التالية:-

أولا: رقم توكلنا المجاني

أصبح تطبيق توكلنا إلزامي لكل المواطنين و المقيمين والزائرين على أراضي المملكة العربية السعودية، لأنه لا يمكن دخول الأماكن العامة والمولات والأسواق التجارية أو الجهات الحكومية بدونه، لأنه يوضح الوضع الصحي للأشخاص كما تم إضافة تفعيل بيانات منصة مدرستي للتعليم عن بُعد من خلاله، ولذلك تم إتاحة رقم خدمة الدعم الفني للتطبيق عبر الرقم الموحد المجاني 8001289999 فيمكنك التواصل مع إدارة التطبيق أثناء مواجهة مشكلة.

ثانيا: التواصل مع توكلنا عبر البريد الإلكتروني

يمكنك التواصل مع التطبيق من خلال البريد الإلكتروني [email protected]

ثالثاً: حساب توكلنا الرسمي على تويتر

أتاح تطبيق توكلنا خدمة الدعم الفني من خلال موقعه الرسمي على تويتر لتواصل معهم وحل المشاكل التي يتعرض لها مستخدمي التطبيق، وحتى يستمتع المواطنين بكافة الخدمات التي يُقدمها بسهولة، وللحصول على خدمة الدعم الفني عبر تويتر من خلال البحث على تويتر بإسم الصفحة وهي @TawakkalnaApp أو الدخول المباشر من خلال هذا الرابط، وبعدها يمكنك إرسال رسالة تنص على وصف للمشكلة التي تواجهك في تطبيق توكلنا.

رابعاً: الموقع الإلكتروني الرسمي لتوكلنا

طريقة أخرى لـ تقديم شكوى على توكلنا، وهذه المرة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لتوكلنا، حيث يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية، ويمكنك الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لتوكلنا من خلال هذا الرابط.

كما يمكنك التواصل مع الدعم الفني من خلال التطبيق نفسه.