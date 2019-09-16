تفاصيل وقصة اختطاف بنت في الخرج

حقيقة اختطاف بنت في الخرج حيث انتشر على ترند تويتر هاشتاج تحت وسم”بنت مخطوفة بالخرج”وذلك اليوم الأحد، بعد وصول أخبار باختطاف البنت من طرف 4 أشخاص كانوا في سيارة في محافظة الخرج وقد تداول الكثير من المتابعين الهاشتاج للتعرف على حقيقة خبر الاختطاف .







ويحاول من كتب على وسم #بنت_مخطوفه_بالخرج التعرف على معلومات عن اسم البنت المخطوفة وكيف خطفت البنت المخطوفة وما هي الأسباب التى من أجلها قام الخاطفين باختطاف الفتاة في الخرج وهل يريدون الحصول على المال مقابل إطلاق سراح الفتاة أم يريدون فعل الفاحشة مع البنت المخطوفة لا سمح الله ؟

بنت مخطوفة في الخرج







فيما تفاعل الكثير من المتابعين للخبر على حالة الفتاة وحالة والدة الفتاة المخطوفة بالخرج والتى أثارت غضب الكثير منهم وطالبوا الشرطة والأمن في المملكة بضرورة الكشف عن الخاطفين وملاحقتهم لما سببه الخبر من دب الرعب والخوف في قلوب بنات الخرج وبنات المملكة بشكل عام .

وبدأت قصة الاختطاف بعد أن نشر أحد المغردين على تويتر رسالة صوتية بأنه شاهد الاختطاف بعينيه حيث ذكر بأن 4 أشخاص قاموا باختطاف الفتاة بمحافظة الخرج ولم يتم التعرف على أرقام ولوحة السيارة للخاطفين ولا حتى لون السيارة .

وفي خضم هذه الأحداث فقد نشر بيان من الجهات المسؤولة نفت فيه أي بلاغ وصلها بخصوص اختطاف فتاة في محافظة الخرج في المملكة، ومن طرفنا في موقع نجوم مصرية نسعى للوصول إلى نشر الحقيقة بكل حيادية .