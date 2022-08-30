تفاصيل الخطة الدراسية وتوزيع الحصص للمرحلة الابتدائية 1444هـ في السعودية

يمكنكم التعرف على تفاصيل الخطة الدراسية للمرحلة الابتدائية 1444هـ والتي وضعتها وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، حيث كانت المرحلة الابتدائية خلال العامين الماضيين بشكل كبير يمارسون سنتهم الدراسية أون لاين أي من خلال منصات التعليم عن بعد الإلكترونية وذلك حفاظًا على الطلاب من انتشار عدوى فيروس كورونا فيما بينهم وحتى لا ينقلوا العدوى بين أهلهم ولكن الخطة هذه السنة مختلفة عن السنوات الماضية.

الخطة الدراسية للمرحلة الابتدائية 1444هـ في السعودية

وفقًا للخطة الدراسية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية للمرحلة الابتدائية خلال العام الدراسي الجديد 1444هـ فكانت كالآتي:-

يبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الجديد في يوم الأول من صفر 1444هـ أي الثامن والعشرين من أغسطس 2022م.

ينتهي العام الدراسي في يوم الثاني والعشرين من يونيو لعام 2023م حيث أن الدراسة تستمر لمدة 42 أسبوع كاملين.

الدراسة لهذا العام تكون حضوريًا لكل المدارس ولن يكون هناك أي دراسة أون لاين كما كان في السنوات الماضية.

ينقسم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول وكل فصل دراسي عبارة عن 14 أسبوع ويشمل عدد من الإجازات الدراسية الرسمية.

موعد بدء اليوم الدراسي يكون من الساعة السابعة صباحًا ابتداءً من يوم الأحد حتى يوم الخميس ويومي الجمعة والسبت هما يومي عطلة أسبوعية أساسية في السعودية للمدارس والجامعات.

توزيع الحصص الجديد 1444هـ للمرحلة الابتدائية

بالنسبة إلى توزيع الحصص الخاص بالمرحلة الابتدائية في العام الدراسي الجديد 1444هـ، فإن الفصل الدراسي يحتوي على حوالي 198 حصل ولكل فصل دراسي هناك حولي 183 حصة أساسية للمواد المقررة على الطالب وحوالي 15 حصة من الحصص التي يمارس فيها الطلاب أنشطتهم، والسنة الدراسية عبارة عن ثلاثة فصول دراسية وهناك حصص خاصة بتحفيظ الأطفال للقرآن الكريم وهي من أهم الحصص.

توزيع حصص مدارس الدمج