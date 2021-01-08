تعرّف على الرسوم الدراسية في الجامعة العربية المفتوحة

يبحث الكثيرين على الإنترنت عن مقدار رسوم الجامعة العربية المفتوحة في العام الدراسي الجديد، وذلك نظير التقدّم إلى دراسة تخصّصاتها المُختلفة، لكونها من الجامعات الشهيرة في المملكة العربية السعودية، وسنتعرّف على مقدار الرسوم والتخصّصات الموجودة في الجامعة في التقرير التالي:

رسوم الجامعة العربية المفتوحة

حدّدت إدارة الجامعة الرسوم التي يدفعها الطُلّاب وفقًا للتخصصات والخدمات التي يحصلون عليها ويكون ذلك عبر برامج مُحدّدة، حيث أوضحت الإدارة أن رسوم العام الجديد هي:

الوحدة الدراسية للدراسات العامة: 299 ريال.

الوحدة الدراسية لدراسات البرامج: 312 ريال.

التسجيل:​ 437 ريال.

إعادة استخراج البطاقة الجامعية​: ​64.4 ريال.

التحويل بين الفروع​​​: ​517.5​​ ريال.

التظلم: ​215.05 ريال.

كشف الحساب: ​21.85 ريال.

السجل الأكاديمي​: ​43.7 ريال.

التحويل بين البرامج​:​431.25​ ريال.​

الاختبار التعويضي:561.2 ريال.

شهادة التخرج​: ​431.25​ ريال.

ثوب التخرج: ​287.5 ريال.

الامتحان خارج السعودية: 431.25​ ريال.

الامتحان داخل السعودية​: 215.625 ريال.

إعادة الفحص النهائي​: ​215.625​​ ريال.

رسوم القبول لجميع برامج البكالوريوس مبلغ 437 ريال غير مستردة.



شروط القبول

واشترطت الجامعة العربية المفتوحة، وجود بعد المُتطلّبات في المتقدّمين للدراسة فيها، وتتمثّل في حصول المُتقدّم على الثانوية السعودية الأصلية أو ما يوازيها من خارج المملكة، بالإضافة إلى أصل الهوية وجواز السفر مع صورة للمطابقة، بجانب إقامة وجواز سفر ساري المفعول لغير السعوديين مع صورة للمطابقة، وصورتان جديدتان مقاس (4×6).

جدير بالذكر، أنّ الجامعة العربية المفتوحة، هي أحد المؤسسات التعليمية التنموية غير الربحية، والتي تم إشهارها بشكل رسمي في عام 2000، أثناء اجتماع وزاراء التعليم العالي في الدول العربية الذي عُقد في بيروت، وتم اختيار الكويت لتكون المقر الرئيسي للجامعة بعدما نافست خمسة دول أخرى عربية لذلك، ولها ثمانية فروع في العالم العربي مثل «السعودية، الكويت، جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، لبنان، البحرين، السودان، سلطنة عمان، وفلسطين».