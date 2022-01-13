أصبح الآن تطبيق توكلنا هو أحد التطبيقات المهمة جدًا للمواطن والمُقيم على حد سواء، وأحد المشكلات التي تواجد المواطنين داخل المملكة هو تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا للتابعين والتساؤلات حول هذا التطبيق لا تنقطع، وذلك لأنه أصبح يُقدم العديد من الخدمات ليس في مجال الصحة فقط أو فيما يتعلق بكورونا وهي أحد أسباب طرحه في البداية ولكنه أصبح يُقدم العديد من الخدمات الحكومية في كافة المجالات.

طريقة تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا للتابعين

كل ما عليك فعله هو إتباع الخطوات التالي ذكرها:

• في البداية يجب عليك الدخول إلى موقع أبشر للخدمات الإلكترونية.

• وبعد ذلك قم بالدخول إلى خيار “خدمات أبشر للأفراد”.

• قم بتسجيل الدخول إلى الموقع عن طريق إدخال اسم المستخدم والرقم السري الخاص بك.

• والآن في خيار “خدمات الأفراد” قم بالنقر على خيار “خدماتي”.

• سوف تجد أمامك خيار “تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا للتابعين” قم بالنقر عليه وإدخال رقم الهاتف.

• وبعد إدخال رقم هاتفك الجوال سوف يتم إرسال رسالة تأكيد على الرقم، فقم بلصقها في المكان المحدد لها.

وبعد إتمام جميع الخطوات التالية سوف تكون أتممت عملية تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا للتابعين بشكل جيد.

مميزات تطبيق توكلنا

يمتاز تطبيق توكلنا بالكثير من المزايا التي تجعله واحد من أفضل التطبيقات، ومن هذه المميزات ما يلي:

• يقدم التطبيق معلومات مؤكدة وموثوقة عن عدد حالات كورونا في المملكة.

• كما يساعد أيضًا في التعرف على حالات الإشتباه في كورونا.

• يمكنك من خلال هذا التطبيق أن تحصل على تصريح خروج في الحالات الطارئة أيضًا.

• ويمكنك من خلال هذا التطبيق أن تقوم بعمل جواز سفر صحي.

• يمكنك أيضًا التعرف على المخالفات المرورية لسيارتك.

• من خلال تطبيق توكلنا يمكنك إخراج تأشيرة الحج والعمرة أيضًا بشكل سريع.

وهناك الكثير من المزايا الأخرى التي يمكنكم الحصول عليها من خلال تحميل تطبيق توكلنا على هاتفك، فلا تتردد وقم بتحميله على الفور.