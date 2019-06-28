تعرف على شروط وطريقة تجديد الإقامة للمقيمين والوافدين عبر منصة أبشر للجوازات

يقدم لكم متابعى موقع نجوم مصرية، “شروط تجديد الاقامة” للوافدين والمقيمين فى المملكة العربية السعودية، التي قامت بتحديدها مصلحة الجوازات السعودية، طبقا للقوانين التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة، عن موقع “ابشر” يمكنكم الاستعلام عن صلاحية الاقامة وطريقة تجديد هوية مقيم، وتجديد رخصة الاقامة، ولكى تتم عملية التجديد لابد من استيفاء كافة الشروط اللازمة لذلك، ونتعرف من خلال هذا الموضوع على “خطوات تجديد الاقامة” ، وشروطها للمقيمين والوافدين أيضا .

شروط تجديد الإقامة للمقيمين والوافدين

تقديم نموذج طلب من الجهة المختصة وتعبئة البيانات بهذا النموذج وتوقيعه من الجهة المعنية.

عدد 2 صورة شخصية حديثة مقاس أربعة فى ستة .

صورة من السجل التجاري يكون ساري المفعول أو التراخيص.

إجراء كشف طبي للوافدين لبعض الجنسيات في المستشفيات والفحص عن الأمراض.

جواز السفر ساري.

الإقامة القديمة.

كارت عمل لغير المستثمرين.

تسديد الرسوم الخاصة بـ رخصة العمل.

تسديد الرسوم تجديد الإقامة من خلال نظام سداد الإلكتروني.

خطوات تجديد الإقامة عبر موقع أبشر الجوازات

الدخول على موقع أبشر وزارة الداخلية.

أختيار الخدمات الإلكترونية ومنها نختار الجوازات ومنها نختار تجديد إقامة.

تسجيل الدخول، ستظهر لك صفحة بها بيانات العامل الذي تريد تجديد إقامته له.

تسديد الرسوم من خلال نظام سداد أو التوجه إلى فرع مكتب الجوازات وتقوم بدفع الرسوم.

النقر على زر الموافقة بتطبيق الشروط والأحكام، ثم أضغط على تجديد.

سوف تظهر صفحة أخرى لتأكيد تجديد الإقامة وكل البيانات الخاصة التى قمت بإدخالها، وإذا كنت ترغب في تعديل أي بيانات اخرى قم بالضغط على اختيار عودة.

سوف تظهر لك رسالة تفيد بإتمام العملية بنجاح.

يمكنك تحديد كيفية استلام هوية مقيم وذلك عن طريق إحدى مكاتب الجوازات أو من خلال البريد .

← إقرأ أيضاً: