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تجديد الهوية الوطنية عن طريق منصة أبشر الإلكترونية 2022

منى إسماعيل

تسعى غالبية الدول لتوفير العديد من الخِدْمَات الإلكترونية لعملائها وذلك تسهيلاً عليهم وتوفيراً للوقت والجهد، وقد انتشرت الخِدْمَات الإلكترونية مؤخراً خاصة بعد انتشار جائحة كوفيد 19، التي قطعت أوصال الاتصال والتواصل بين دول العالم، فاتجهت أغلب الدول لجعل خدماتها إلكترونية لمنع الاختلاط وعدم نشر المرض، وما زالت أغلب الدول تنتهج هذه الطريقة لما تتميز به من سرعة وسهولة وتوفير للوقت والجهد، وقد اعتمدت المملكة العربية السُّعُودية الخِدْمَات الإلكترونية وأنشأت منصة أبشر التي تقدم العديد من الخِدْمَات الإلكترونية، اليوم سنتحدث عن خدمة من خِدْمَات أبشر وهي تغيير وتجديد الهُوِيَّة الوطنية.

تجديد الهوية الوطنية عن طريق منصة أبشر الإلكترونية 2022

منصة أبشر الإلكترونية

أنشئت الحكومة السُّعُودية منصة أبشر لتكون بوابة المواطنين السهلة والسريعة لإنجاز معاملاتهم دون الرجوع للدوائر الحكومية واستغراق الكثير من الوقت والجهد، عبر منصة انحاز الكثير من المعاملات مثل إصدار جواز السفر، تجديد الإقامات، وتجديد الهُوِيَّة الوطنية، طريقة تجديد الهُوِيَّة الوطنية هو ما سنتناوله في هذه الأسطر.

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خدمة تجديد الهُوِيَّة الوطنية

خدمة جديدة أطلقتها منصة أبشر الإلكترونية يمكن بواسطة تجديد الهُوِيَّة الوطنية بشكل إلكتروني دون الحاجة لزيارة ومراجعة فروع الشؤون الاجتماعية في المملكة، حيث تستخدم أحدث تقنيات التعرف على الوجه، وتهدف هذه الخدمة لتسهيل عملية تجديد وتغيير الهُوِيَّة الوطنية.

تجديد الهوية الوطنية عن طريق منصة أبشر الإلكترونية 2022
تجديد الهوية الوطنية عن طريق منصة أبشر الإلكترونية 2022

شروط تجديد الهُوِيَّة الوطنية

يمكن تجديد الهُوِيَّة الوطنية عبر منصة أبشر بشروط كالتالي:

  • أن يكون قد تبقى على موعد انتهاء الهُوِيَّة ما يقارب من 180 يوم أو أقل.
  • توافر صورة شخصية ترفع عبر منصة أبشر.
  • ضرورة وجود عنوان وطني معتمد في المنصة.

    تجديد الهوية الوطنية عن طريق منصة أبشر الإلكترونية 2022
    تجديد الهوية الوطنية عن طريق منصة أبشر الإلكترونية 2022

خطوات تجديد الهُوِيَّة الوطنية من منصة أبشر

لتغيير الهُوِيَّة الوطنية من منصة أبشر إلكترونيا عليك عزيزي المتابع تتبع الخطوات التالية:

•الدخول إلى منصة أبشر.

•اختيار الأحوال المدنية.

•اختيار تجديد الهُوِيَّة الوطنية.

•رفع الصورة الشخصية حسب المطلوب.

•وضع العنوان المناسب لإيصال الهُوِيَّة.

بذلك نكون قد وضحنا وذكرنا خطوات تجديد الهُوِيَّة الوطنية من منصة أبشر الإلكترونية،و كذلك شروط تجديد الهُوِيَّة.

منى إسماعيل

أعمل في إدارة الأعمال، وكاتبة محتوي عربي، وأعشق هواية القراءة والإطلاع.


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