بمناسبة اليوم الوطني السعودي وزارة العمل تعلن عن أجازة للسعوديين

يوافق يوم الإثنين 23 سبتمبر، الرابع والعشرون من محرم لعام 1441 هجرية، اليوم الوطني السعودي والذي يتم الاحتفال به كل عام في هذا التاريخ، وذلك بناءًا على مرسوم ملكي أصدره الملك عبد العزيز في عام 1351 هجرية وحمل رقم 2716، وذلك بعد تمكنه من توحيد البلاد والإعلان عن المملكة العربية السعودية بعد فترة طويلة من الكفاح، استرد خلالها العديد من المدن التي أسسها أسلافه وكانت تحت مسمى مملكة الحجاز ونجد، ومنذ ذلك التاريخ ويتم الاحتفال السنوي بذلك اليوم العظيم في تاريخ السعوديين.

وزارة العمل تعلن أجازة اليوم الوطني السعودي

ومنذ قليل ومن خلال تغريدة نشرتها وزارة العمل السعودية على حسابها على تويتر، أعلنت من خلالها أن يوم الإثنين الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية، 24 من محرم من العام الهجري 1441 هو أجازة رسمية بمناسبة اليوم الوطني، وقامت الوزارة بتهنئة المملكة حكومة وشعبًا، وقد أشارت الوزارة أن ذلك القرار جاء وفقًا للمادة 25 من للائحة أحكام العمل التابعة للوزارة والتي تنظم موادها سير العمل داخل المؤسسات السعودية.

هذا ويتم الاحتفال بشكل كبير في جميع أرجاء المملكة بهذا اليوم، ويشارك في تلك الاحتفالات عدد كبير من الدول بوفودها وتهنئة رؤسائها وملوكها، ويتم تنظيم برنامج تعلن عنه الحكومة ممثلة في وزارة العمل يكشف عن طريقة ذلك، وجدير بالذكر أن تلك الإجازة تبدأ للقطاع العام منذ يوم الأحد أي أنها 48 ساعة بالإضافة إلى الإجازة الأسبوعية وهي الجمعة والسبت.

أما فيما يتعلق بالقطاع الخاص فهي يوم واحد فقط وهو الإثنين، وهذا ما جعل موظفي هذا القطاع يعلقون على منشور الوزارة على تويتر مطالبين بأن يكون لهم نصيب مماثل.