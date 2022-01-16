بعد تحذير الأرصاد السعودية من الأمطار والضباب.. دعاء المطر المستجاب

حذر المركز الوطني للأرصاد المواطنين في المملكة السعودية، من الأمطار الغزيرة الرعدية التي من المتوقع تساقطها اليوم الأحد على عدة مدن بالمملكة، مطالبًا الجميع بضرورة اتباع الإجراءات التي تساعد في الحماية من برودة الطقس المصاحبة للأمطار الناتجة عن السحب الممطرة، حيث أن سوء الأحوال الجوية لن يتوقف عند البرودة فقط، بل سيكون هناك ضباب، ولهذا يجب الحرص على قول دعاء المطر المستجاب للحصول على رضا الله- عز وجل؛ لأن وجود المطر من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء من المسلمين.

طقس السعودية اليوم

ووفقًا لتفاصيل الطقس التي نشرها المركز الوطني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فإن الأمطار الرعدية من المتوقع أن تتركز على الرياض، وسيصاحبها انخفاض القدرة على رؤية الطرق نتيجة الضباب، الذي لن يظهر على منطقة الرياض فقط، بل سيكون واضحًا على الجوف والقصيم والباحة وعسير.

وحذر المركز، من الرياح الباردة التي ستكون نشطة بقوة خلال تساقط الأمطار المتوسطة والغزيرة، موضحًا أنها ستتركز على منطقة جازان ومكة المكرمة والرياض، وقد يصاحبها فقدان القدرة على الرؤية بشكل جيد، نتيجة الضباب.

دعاء المطر المستجاب

ويجب بمجرد هطول الأمطار، الحرص على قول أدعية المطر التي كان يحرص الرسول “صلى الله عليه وسلم” على قولها، مثل “اللهم صيبًا نافعًا” و”اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت”، وفي حالة الرغبة بقول أدعية أخرى، فيمكن قول التالي: