بعد إلغاء حفل نوال الكويتية.. أسرار لا تعرفها عن قيثارة الخليج

أعلنت شركة روتانا للصوتيات عن إلغاء حفل نوال الكويتية في موسم جدة، والذي كان مقررا له الأول من يوليو القادم، وقدموا رسائل اعتذار للجمهور، مؤكدين أن قيثارة الخليج تعاني من وعكة صحية خفيفة تمنعها من إحياء الحفل. في هذا الموضوع سوف نخبركم بأكثر الأسرار التي لا يعرفها الكثير عن نوال الكويتية.

أسرار الفنانة نوال الكويتية

الفنانة نوال الكويتية أو “نوال ظاهر حبيب الزيد”، من أكثر الفنانات قليلي الظهور في الإعلام، وأخبارها الشخصية غير متداولة، ولذلك عندما نذكر كلمة أسرار، فأعلموا أن هذه المعلومات ذكرتها نوال بنفسها.

والسر الأول هو أن نوال الكويتية لم تكن تفكر في أن تصبح مطربة على الإطلاق، وكل حلمها وشغفها كان تعلم الموسيقى.

ولكن الملحن راشد الخضر أمتدح صوتها كثيرا، وطالبها بالغناء، وبالفعل سجلت أول أغنية لها في عمر الثالثة عشرة.

2- السر وراء عدم غناء نوال الكويتية باللهجة اللبنانية؛ ليس لعدم وجود أغان مميزة، ولكن لأنها تجد صعوبة كبيرة في الغناء بالطريقة اللبنانية.

3- نوال الكويتية اكتشفت موهبتها مبكرا، كان عمرها أربع سنوات فقط حينما أحبت الموسيقى وبدأت تعزف، وكان الفضل في تعليمها الموسيقي لسيدة مصرية تدعى “أبلة ميسي”.

4- من أكثر الشخصيات التي أثرت في حياة نوال الكويتية هي الفنانة الراحلة رباب، هي من احتضنتها فنيا ودعمتها وأكدت لها أن صوتها يدخل القلب وله انسيابية عجيبة، وهو ما شجعها على متابعة السير في طريق الغناء.

زوج نوال الكويتية وعلاقتها بالسوشيال ميديا

زوج الفنانة نوال الكويتية هو الملحن مشعل العروج، وقد اختارته نوال بعد أن تأخرت في الزواج وظن البعض أنها زاهدة في الزواج، ولكنها كانت تبحث عن مواصفات معينة ووجدتها في مشعل، وأنجبت منه: سليمان وحنين.

علاقة نوال الكويتية بالسوشيال ميديا ليست على ما يرام، فهي من الشخصيات التي لا تحب أن تشارك العامة تفاصيل حياتها الخاصة، ولذلك تظهر في أوقات متباعدة بتغريدات على موقع تويتر.

رسائل نجوم الفن تنهال على نوال الكويتية

تلقت النجمة نوال الكويتية كثيرا من الرسائل التي عبرت عن الدعم وتمني الشفاء العاجل للمطربة صاحبة الصوت الملائكي، بعد إلغاء حفل موسم جدة.

وكانت أبرز تلك الرسائل من الفنان رابح صقر والذي كتب عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: سلامتك يا أم حنين ماتشوفين شر، وأمامك العافية