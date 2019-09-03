برقم الهوية.. طريقة الإستعلام عن إعانة التأهيل الشامل

تعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر الدول العربية وأكثرها اهتماما بمواطنيها، وتسعى الحكومة السعودية للتطوير بصفة مستمرة بهدف توفير أفضل الخدمات للجمهور السعودي بأقل مجهود وفي أسرع وقت، وذلك من خلال خطة المملكة لتفعيل الحكومة الإلكترونية سعيا للتخلص من التعامل بالأوراق في المصالح الحكومية المختلفة بالدولة، وإتاحة إمكانية الاستعلامات وإنجاز الخدمات من المنزل ببساطة بطريقة إلكترونية من أجل إنجاز المهام بطريقة أسهل وأسرع وأدق، وتقدم الدولة للمواطنين الكثير من الخدمات التي من شأنها توفير حياة كريمة للمواطن السعودي، وتعتبر إعانة التأهيل الشامل أحد أهم هذه الخدمات التي يستفيد منها الكثير من المواطنين من فئات معينة، ومن خلال موضوعنا ندعوكم لتتعرفوا معنا على كيفية الاستعلام عن إعانة التأهيل الشامل برقم الهوية.







الاستعلام عن إعانة التأهيل الشامل برقم الهوية

تقدم الحكومة السعودية ممثلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مجموعة كبيرة من البرامج الاجتماعية التي من شأنها مساعدة المواطنين السعوديين من الأيتام أو ذوي الإعاقة أو فئة من المرضى على القدرة على العيش في ظل ارتفاع الأسعار، ويتم ذلك من خلال توفير إعانات مادية شهرية للمستفيدين من البرنامج، كما أتاحت لهم إمكانية الاستعلام عن إعانة التأهيل الشامل إلكترونيا حتى يمكنهم التعرف على قيمة الإعانة، ومن الجدير بالذكر أن قيمة تلك الإعانة تقدر بمبلغ 1600 ريال سعودي ولكنها ليست ثابتة فقد تتغير بتغير ظروف المواطن المستفيد، ويمكن الاستعلام عن إعانة التأهيل الشامل إلكترونيا عن طريق الخطوات التالية:







الدخول على الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية.

من الخدمات الإلكترونية اختر الاستعلام عن الإعانة المالية.

سينقلك الموقع لصفحة جديدة تتضمن بيانات مطلوب إدخالها وهي رقم المستفيد، رقم الهوية الوطنية، نوع الإعانة والرمز المرئي المكون من خمسة أرقام.

بعد كتابة البيانات بدقة يتم الضغط على كلمة عرض أسفل الصفحة حيث ستظهر لك كل البيانات وقيمة الإعانة المستحق صرفها.

تُصرف إعانة التأهيل الشامل لمختلف الفئات المستفيدة باختلاف المبالغ المستحقة وفقا لتصنيفات الوزارة للمستحقين في كل يوم 20 من الشهر الهجري، وتتابع الوزارة باستمرار تحديث بيانات المستفيدين للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه





