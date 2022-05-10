بالفيديو .. لحظة العثور على مشعل العطوي مفقود تبوك

عثرت اليوم فرق البحث والإنفاذ بمعاونة فريق إنجاد التطوعي على مشعل العطوي مفقود تبوك، بعد أن تغيب منذ أسبوع، تحديداً يوم الأربعاء الماضي في منطقة حرة “الرهاة” جنوب غرب تبوك، شارك في عمليات البحث الطيران العمودي والدفاع المدني، ووجد فريق البحث مشعل العطوي في صحة جيدة.

العثور على مشعل العطوي مفقود تبوك

وتعود قصة فقدان العطوي إلى يوم الأربعاء الماضي، والذي يعمل في إحدى القطاعات العسكرية بمنطقة تبوك، حيث توجه بعد انتهاء عمله إلى زيارة والده في قرية الرمضية، وبمجرد غيابه وانقطاع الاتصال به، بدأت جهود البحث والإنقاذ في البحث عنه في المنطقة التي فقد فيها.

وبعد أيام من عمليات البحث، عثرت أمس قوات الدفاع المدني على سيارته “الجيب” والتي تعطلت أثناء قيادته، الأمر الذي أضطره إلى تركها على الطريق، ومتابعة السير على قدمية.

خاض فريق البحث التطوعي بمعاونة الطيران العمودي وقت عصيب في عمليات البحث، وتوجه المواطنين بكافة مناطق المملكة بالدعاء للمفقود أن يرده الله ويجمعه مع أهله وذويه، وأخيراً استجاب الله سبحانه وتعالي لدعاء المواطنين وعُثر على العطوي في المنطقة الواقعة بين “المعظم” و”الحرة” وهو يتمتع بصحة جيدة.

ونشر عيد المضلعاني عبر صفحته على موقع تويتر فيديو قصير أظهر اللحظات الأولى للعثور على مشعل العطوي في منطقة جبلية وسط الصخور القاحلة، ووجه المضلعاني الشكر لكل القائمين على جهود البحث والإنقاذ، وعلى رأسها فريق إنجاد والفرق التطوعية الذين بذلوا مجهودا كبيرا للعثور على المفقود.