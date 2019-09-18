“النفط العالمي” أسعار النفط تنخفض وشركة ارامكو تعود بكامل طاقتها خلال شهر سبتمبر الحالي

أسفرت الهجمات التي شهدتها شركة ارمكو بالمملكة العربية السعودية خلال الأيام القليلة الماضية والتي قد أصابت منشأتين من الشركة إلى خفض نسبة الإنتاج بنحو 5.7 مليون برميل يوميا والذي يعادل بنحو 5% من إمدادات النفط على مستوي العالم، حيث إنعقد مجلس الوزراء السعودي، ومجلس إدارة الشركة للوصول إلى أفضل الحلول لطرح منتجات الشركة بصورة كاملة، كما أبدت شركة ارامكو التابعة للمملكة عن نيتها فى طرح 1% من أسهمها والتي تعد بقيمة 20مليار دولار خلال العام الأول محلياً ، على ان يتم طرح 1% من أسهمها عالميا بعد ذلك،







إنخفاض سعر النفط العالمي:

حيث أعلنت اليوم الاربعاء شركة ارامكو للنفط التابعة للمملكة العربية السعودية عن مباشرة الإنتاج للشركة وعودته بكامل طاقتة خلال الأيام القليلة القادمة من شهر سبتمبر الجاري، الآمر الذي بشأنة أدي إلى إنخفاض السعر العالمي ليسجل اليوم سعر خام برنت 64.53 دولار للبرميل ، بانخفاض يقدر بمقدار 0.03 % ، اما سعر خام تكساس الوسيط فقد سجل اليوم سعر البرميل 58.91 دولار بمعدل انخفاض وقدرة 0.32 % .







يعد إنخفاض سعر النفط العالمي اليوم صورة طبيعية لعودة إنتاج شركة ارامكو بشكل طبيعي وإعلانها عن وفائها بجميع الإلتزامات لجميع العملاء من خلال المخزون العام للشركة، حيث اسفرت هجمات السبت الماضي والتي أصابت فرعين من شركة ارامكو لتكرير البترول والتي تقع شرق المملكة وهما مصفاة بقيق، وحقل هجرة خريص والتي قد أعلنت جماعة الحوثيين اليمنية مسؤوليتها عن الحادثيين، والتي أدت وقتها الي ارتفاع النفط العالمي يوم السبت الماضي إلى أعلى صورة وصل إليها النفط منذ حرب الخليج السابقة عام 1991.