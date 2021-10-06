الموعد النهائي للتقديم في برنامج الدراسات العليا بجامعة طيبة

أعلنت جامعة طيبة السعودية عن الموعد النهائي لقبول أوراق المتقدمين إلى برنامج الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني، وذلك بعد فتح باب التقديم في التاسع عشر من صفر الجاري 1443 هجريًا، حيث أن جامعة طيبة استقبلت عشرات الطلبات منذ بداية التسجيل من قبل الطلاب السعوديين والمقيمين في المملكة، وهذه الدراسات خاصة بالماجستير والدكتوراة والدبلوم العالي، ولكن يجب أن تكون الموافقة على التسجيل وفقًا لشروط معينة، مثل أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل من جامعة سعودية أو غير ذلك، والخضوع لاختبار القدرات العامة.

الموعد النهائي للدراسات العليا جامعة طيبة

أكدت جامعة طيبة عبر موقعها الرسمي، أن الموعد النهائي للتسجيل في برنامج الدراسات العليا الخاص بالفصل الدراسي الثاني، للطلاب السعوديين والذين يحملون جنسيات أخرى، سيكون يوم الخميس الموافق بداية ربيع الأول 1443، ويمكن التقديم بسهولة في البرنامج من خلال الدخول على صفحة جامعة طيبة، ثم الضغط على “الترشيح للقبول في برامج الدراسات العليا”، ثم إدخال البيانات المطلوبة بالكامل مع تجهيز الأوراق التي تظهر ضمن الشروط، مثل شهادة توضح درجات اللغة الإنجليزية ودرجات التخصص الذي سيتم اختياره.

شروط الدراسات العليا في جامعة طيبة

يجب ان يكون المتقدم قد حصل على مؤهل عالي من جامعة سعودية أو غير سعودية.

أن يحصل على درجة عالية في التخصص الذي سيتم دراسته في برنامج الدراسات العليا.

تقديم درجة اختبار الكفاءة في اللغة الإنجليزية أو اللغة الأجنبية الأخرى.

يجب تقديم تزكيتين علميتين من قبل أساتذة سبق تدريسهم للمتقدم خلال سنوات الجامعة، للتأكد بأنه حسن السلوك.

يجب تقديم نتيجة اختبار القدرات العامة.

الأوراق المطلوبة للدراسات العليا