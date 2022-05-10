الصحة تسجل 569 حالة كورونا و 105 حالة تعافي خلال ال24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيلها 569 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى تسجيلها 105 حالة تعاف جديدة من الفيروس، وذلك لتصل إجمالي حالات الشفاء إلى 742 ألف و 782 حالة حتى الآن، كما ذكرت الصحة عن طريق موقع مركز القيادة والتحكم لكوفيد19 عن تسجيلها “صفر” وفيات بسبب فيروس كورونا، وبهذا فقد بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا 756 ألف و 549 حالة حتى الآن، وبهذا فقد استقر عدد الوفيات نتيجة الإصابة بكورونا 9 آلاف و 104 حالة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق عن البدء في إعطاء الجرعة التنشيطية الثانية، وذلك للفئة العمرية بداية من 50 عاما فما فوق لمن يرغب، لكن يكون ذلك بعد إتمام 8 أشهر من أخذ الجرعة التنشيطية الأولى، ويمكن الحجز لأخذ تلك الجرعة عن طريق تطبيق صحتي، وذلك عبر الرابط الرسمي للتحميل.

وأوضحت الصحة السعودية أن الجرعة التنشيطية تستهدف ثلاث فئات، وهي الجميع من عمر 16 سنة فأعلى، وكذلك لعلاج أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

أهمية الجرعة التنشيطية

وعن أهمية الجرعة التنشيطية بينت «الصحة» أنها تتمثل في رفع المناعة للوقاية من العدوى، والحماية من المرض الشديد والتنويم بنسبة 90% على الأقل، والحد من الأعراض الخفيفة والمتوسطة بنسبة عالية تتجاوز 70% في حال الإصابة.

وأوضحت وزارة الصحة أن الجرعة التنشيطية مهمة جداً لرفع مناعة الجسم د، والمحافظة عليها في مستوى مرتفع د، وتؤخذ بعد 3 أشهر من تلقي الجرعة الثانية.

جدير بالذكر أن عدد جرعات لقاحات كورونا التي تم إعطاؤها حتى الآن بلغ 64 مليون و 633 ألف و325 جرعة بجميع المناطق والمحافظات.