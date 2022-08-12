الشركات فقط.. «مساند» تكشف تفاصيل استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية بالمملكة

كشفت منصة «مساند» بوابة استقدام العمالة المنزلية من خارج المملكة العربية السعودية، تفاصيل استقدام العمالة الإندونيسية إلى البلاد، بعد إن تم استئناف استقدامهم بموجب توقيع اتفاقية مشروع القناة الواحدة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزيرة القوى العاملة الإندونيسية، أمس الخميس.

تفاصيل استقدام العمالة الإندونيسية

وأوضحت المنصة، في تغريده لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتير»، ردًا على استفسار أحد الأشخاص عن كيفية استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا وهل سيكون متاحًا من خلال شركات أم الأفراد، أن الاستقدام بتم من خلال الشركات فقط.

وتابعت منصة «مساند»: «سيتم تقديم خدمات التأجير الخاصة بالعمالة المنزلية من خلال الشركات وليس الأفراد، ولمزيد من المعلومات نسعد بتواصلك معنا على الرقم التالي: 920002866».

وكانت قد وقع الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اتفاقية مشروع القناة الواحدة مع وزيرة القوى العاملة الإندونيسية إيدا فوزية، في جزيرة بالي، لإعادة فتح استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية إلى المملكة العربية السعودية.

وجدير بالذكر أن هذا المشروع يأتي ضمن حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توحيد قناة استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية وتسهيل عملية الاستقدام وحماية حقوق جميع الأطراف وتلبية احتياجات سوق العمل في المملكة العربية السعودية.

شروط وخطوات استقدام العمالة من إندونيسيا وفقًا لما أعلنته وزارة العمل السعودية:

شروط استقدام العمالة الإندونيسية :

ألا يكون عمر المتقدم أقل من 24 سنة.

ألا تكون المهن المطلوبة من ذات جنس مقدم الطلب، باستثناء طلب سائق لأنثى.

لا بد تسديد رسوم التأشيرة البالغة قيمتها 2157 ريالا سعوديا.

لا بد أن يمتلك مقدم الطلب حسابا على منصة أبشر الإلكترونية.

ألا يترتب أي مخالفات على مقدم طلب الاستقدام.

خطوات استقدام العمالة الإندونيسية:

يتم تقديم طلب الاستقدام من إندونيسيا من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة مساند الإلكترونية عبر الرابط.

تسجيل الدخول من خلال رقم الهوية الوطنية أو الإقامة وكلمة المرور.

اختيار نوع الخدمة.

الضغط على «استقدام حسب المواصفات»

وإضافة: «الاسم- المهنة- الجنسية».

اختيار 3 أسماء مكاتب لاستقدام العمالة من إندونيسيا،

من ثم إرسال الطلب إليهم.

أهم مكاتب استقدام إندونيسيا إلى المملكة السعودية المكاتب: