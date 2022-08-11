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بيان من السفارة السعودية بالنمسا بشأن شجاعة مواطن أنقذ طفله ووالدها من الغرق

سامي علي

أصدرت منذ قليل السفارة السعودية في النمسا بيان هام، أعربت من خلاله عن الشكر للمواطن السعودي “عسكر الهاجري” وذلك بسبب شجاعته النادرة، بعد انقاذ رجل وطفلته من الغرق في إحدى البحيرات داخل النمسا، في مشهد رائع يعبر عن الشهامة السعودية والعربية.

بيان هام من السفارة السعودية في النمسا تشكر المواطن الهاجري وتكشف التفاصيل

السفارة السعودية تشكر الهاجري

وكان المواطن السعودي “الهاجري” برفقه أخيه وأحد أقاربه قد تمكنوا من إنقاذ طفلة صغيره ووالدها من الغرق في بحيرة بقرية هالستات الموجودة في الدولة النمساوية.

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تفاصيل الواقعة

من جانبه أشار الهاجري أنهم سمعوا صوت صراخ وأنين للطفلة الصغيرة والتي تبلغ من العمر عامين فقط، حيث أنها سقطت من مطل البحيرة على ارتفاع كبير يزيد عن خمسة أمتار، مما زاد من الأمر سوءاً.

وأضاف المواطن السعودي أن والد الطفلة، كان يجاول جاهداً انقاذ طفلته ولكن دون أي جدوى، وكانت على وشك الغرق لولا التدخل السريع، موضحاً أن الوالد كان على وشك الغرق هو الآخر.

وعلى الفور ركض الهاجري ومرافقية بسرعة كبيرة إلى مكان الواقعة للسباحة في البحيرة، وذلك من أجل انقاذ الطفلة ووالدها، وبالفعل نجحوا والفضل الأول لله سبحانه وتعالى والشهامة السعودية.

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سامي علي

كاتب ومحرر في موقع نجوم مصرية وعدد من المواقع الإخبارية حاصل على دراسات عليا في القيادة، ومن أفضل هواياتي متابعة الأخبار العاجلة ونقلها لجميع عشاق الموقع الكرام


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