بيان من السفارة السعودية بالنمسا بشأن شجاعة مواطن أنقذ طفله ووالدها من الغرق

أصدرت منذ قليل السفارة السعودية في النمسا بيان هام، أعربت من خلاله عن الشكر للمواطن السعودي “عسكر الهاجري” وذلك بسبب شجاعته النادرة، بعد انقاذ رجل وطفلته من الغرق في إحدى البحيرات داخل النمسا، في مشهد رائع يعبر عن الشهامة السعودية والعربية.

وكان المواطن السعودي “الهاجري” برفقه أخيه وأحد أقاربه قد تمكنوا من إنقاذ طفلة صغيره ووالدها من الغرق في بحيرة بقرية هالستات الموجودة في الدولة النمساوية.

من جانبه أشار الهاجري أنهم سمعوا صوت صراخ وأنين للطفلة الصغيرة والتي تبلغ من العمر عامين فقط، حيث أنها سقطت من مطل البحيرة على ارتفاع كبير يزيد عن خمسة أمتار، مما زاد من الأمر سوءاً.

وأضاف المواطن السعودي أن والد الطفلة، كان يجاول جاهداً انقاذ طفلته ولكن دون أي جدوى، وكانت على وشك الغرق لولا التدخل السريع، موضحاً أن الوالد كان على وشك الغرق هو الآخر.

Die Botschaft des Königreichs Saudi Arabien in Wien möchte dem Saudi Askar al-Hajri für seinen Mut und seine Zivilcourage danken. Während seines Besuchs in Hallstatt sprang er in den See, um einem Mann und seiner Tochter vor dem Ertrinken zu retten. Wir danken unserem Helden! pic.twitter.com/RjHJ8KABrp

