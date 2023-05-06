السعودية تعلن الموافقة على قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي

نشرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية تغريدة على حسابها الرسمي في موقع تويتر أفادت باعتمادها القواعد المنظمة لمزاولة مهنة التخليص الجمركي وبناء على ذلك تم إلغاء دليل مزاولة المهنة الصادر بتاريخ 20 جمادى الأخرة 1439 هجري الموافق 8 أذار 2018، كما أشارت هيئة الزكاة والجمارك إلى عدد من التعديلات التي جرى اعتمادها بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الجديدة.

ما هي أهم التعديلات التي طرأت على قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي

أفادت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن حصول عدد من التعديلات الخاصة التي استهدفت عدة أنواع من الخدمات المرتبطة بمجال التخليص الجمركي ومن أهم هذه التعديلات

إلغاء رسوم تجديد وإصدار رخصة التخليص الجمركي

إلغاء رسوم فرع الصادر والوارد.

إلغاء رسوم فرع الترانزيت.

إلغاء شرط الضمان البنكي ما عدا الشق المتعلق بتأسيس نشاط الترانزيت بمبلغ 50,000 ريال سعودي.

إلغاء إلزامية توفر مقر رئيس قريب من المنفذ الجمركي، ويتم الاكتفاء بوجود عامل واحد

إلغاء إلزامية توظيف شخص حاصل على دوره جمركيه في كل منفذ جمركي

ما هي أهداف قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي

تهدف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية إلى تطوير مهنة التخليص الجمركي وتقديم كافة الخدمات المتاحة التي تعمل على رفع القدرة التنافسية في القطا، بالإضافة إلى تطوير السياسات الجمركية والإشراف عليها وتنفيذها، وأيضا تقديم تجربة مثالية للعملاء لتحفيزهم على مواصلة الاستثمار في التخليص الجمركي، بالإضافة إلى توثيق كل الخطوات المرتبطة بالمهنة والمساعدة في فهرسة الأنشطة المختلفة وتنظيم العلاقات ما بين مؤسسات التخليص الجمركي والهيئة، والارتقاء بمستوى المهنة بموجب قرار محافظ هيئة الزكاة وضريبة والجمارك السعودية سيتم العمل على تقديم أفضل الخدمات المتاحة للمستثمرين في محاولة لجذب رؤوس الأموال إلى المملكة العربية السعودية وزيادة دخل القطاع في الناتج القومي كونه أحد ابرز الشركاء الاستراتيجيين في الاقتصاد السعودي والدور الكبير الذي يلعبه في رؤية 2030.