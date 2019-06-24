أجازة عيد الأضحى للموظفين 1440 || كامل الإجازات الرسمية في السعودية 2019 والتقويم المدرسي 1441

بعد انتهاء أولى الإجازات الرسمية لعام 1440 هـ، وهي إجازة عيد الفطر المبارك، ينتظر الآن الموظفين التابعين للخدمة المدنية موعد أجازة عيد الأضحى للموظفين 1440 -2019، حيث من المتعارف عليه أن الإجازات الرسمية في المملكة العربية السعودية قليلة نوعا ما، ولكنها طويلة في عدد أيام كل أجازة، ومع بداية عام 2019م- 1440 هـ، كان المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية يبحثون عن موعد أجازة رمضان للموظفين 1440 هـ وبيان الإجازات الرسمية في السعودية 2019 -1440 وموعد إجازة عيد الأضحى المبارك في المملكة العربية السعودية، وموعد إجازة اليوم الوطني الـ 89 بالمملكة من ضمن الإجازات الرسمية في السعودية 2019، والمحدد له رسميًا يوم الثالث والعشرون من شهر سبتمبر كل عام، وهذا اليوم من الإجازات الرسمية التي ذكرت بقانون الخدمة المدنية للعاملين بالقطاع الحكومي، وكذلك قانون العمل بالقطاع الخاص، حيث أن المملكة العربية السعودية ليس بها إجازات رسمية سوى العيدين ويوم توحيد المملكة العربية السعودية.
الإجازات الرسمية في السعودية 2019
ومن خلال موقع “نجوم مصرية” نتقدم للمملكة العربية السعودية بأسمى التهاني بحلول عام ميلادي جديد 2019، جعله الله عام أمن وأمان على جميع الدول العربية عامة والسعودية وشعبها ووافديها بخير وسلام دائم بلد نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ونضع لكم كافة الإجازات الرسمية في السعودية 2019 وتعد قليلة خلال العام مقارنة بالإجازات التي تقرها دول مجلس التعاون الخليجي، وهناك أجازات بالمملكة العربية السعودية تصل لأيام، ويحصل العاملين بها على إجازة أسبوعية ثابتة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.
التقويم المدرسي 1440- 2019
كما وضع التقويم الدراسي 1440/1439هـ ويشتمل على عطل التقويم الأكاديمي، ونوضح لكم هنا كافة الإجازات الرسمية في السعودية 2019 للعاملين والموظفين وكذلك لطلاب المدارس والجامعات بالمملكة العربية السعودية، وهذه العطل الرسمية منها العطل الدينية والمناسبات الوطنية والتي يتم تعطيل الدوائر والمؤسسات الحكومية بها لعدة أيام، كما اقترب انتهاء نصف العام الدراسي الحالي ويبدأ إجازة منتصف العام المرتقب الشهر القادم في يناير 2018.
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قائمة العطل الرسمية 2019 بالسعودية
نضع لكم قائمة الإجازات الرسمية في السعودية 2019 والتي تمنحها المملكة العربية السعودية للمواطنين والوافدون بها والتي تختلف عدد أيام الإجازة الرسمية في حالة العمل بالقطاع العام أو الخاص وفق الجدول التالي:
|مناسبة الإجازة
|التاريخ
|أيام الإجازة للعاملين بالحكومة
|أيام الإجازة للعاملين بالقطاع الخاص
|بيان الإجازة
|عيد الفطر
|1 شوال 1439
|10-12 يوم
|الإجازة ما بين (3-7) أيام
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|عيد الأضحى المبارك
|10 ذو الحجة
|10- 12 يوم
|3- 7 أيام
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|اليوم الوطني للسعودية
|23 سبتمبر 1439
|يوم واحد
|يوم واحد
|من قائمة الإجازات يحصل الجميع على إجازة رسمية سنوية مدة يوم في اليوم الأول من الميزان احتفالا بالعيد الوطني للمملكة الموافق يوم 23 من شهر سبتمبر
- وقد ورد بلائحة الإجازات تعديل للمادة السابعة في حالة إذا وقع يوم دوام بين الإجازة الأسبوعية وإجازة عيد الفطر أو عيد الأضحى فيتم إضافته للإجازة الرسمية.
فيديو عن بدع ليلة النصف من شهر شعبان
قائمة التقويم الأكاديمي 1438/ 1439
من الموقع الرسمي لوزارة التعليم السعودي نضيف لكم التقويم الدراسي للعام الحالي 1438- 1439 بالتاريخ الهجري والميلادي:
- بداية الفصل الدراسي الأول في 26/ 12/ 1438 الموافق 17/ 9/ 2017
- إجازة اليوم الوطني للسعودية في 4/ 1/ 1439 الموافق 24/ 9/ 2017
- اختبار الفصل الدراسي الأول تبدأ في 1439/04/13 الموافق 2017/12/31
- إجازة منتصف العام تبدأ في 1439/04/24 الموافق 2018/01/11
- بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني بتاريخ 1439/05/04 الموافق 2018/01/21
- بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني في 1439/08/20 الموافق 2018/05/06
- بداية إجازة نهاية العام في 1439/08/29 الموافق 2018/05/15
التقويم الدراسي عام 1439/ 1440 هـ
التقويم الدراسي عام 1440/ 1441 هـ
وبذلك فالجدول الزمني لمواعيد الدخول المدرسي لعام 1441 هـ هي:
- الدراسة تبدأ يوم 1/ 9/ 2019
- يأتي موعد العيد الوطني يوم 24 سبتمبر 2019
- امتحانات الفصل الدراسي الأول بتاريخ 22/ 12/ 2019
- بداية إجازة منتصف العام بتاريخ 2/ 1/ 2020
- بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني19/ 1/ 2020
- إجازة عيد الفطر المبارك 7/ 5/ 2020 م
- الدراسة بعد عيد الفطر 2020/05/31
- اختبار الفصل الدراسي الثاني 2/ 6/ 2020
- إجازة نهاية العام 2/ 6/ 2020
مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع الطلاب في المملكة العربية السعودية.
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