الإرشادات الصحية والتطعيمات اللازمة للحجاج المعلنة من وزارة الصحة السعودية
ما هي تطعيمات الحج اللازمة للحجاج، مع اقتراب بدء موسم الحج ومع بداية استعداد الحجاج للذهاب وأداء مناسك الحج لهذا العام قامت وزارة الحج والعمرة بوضع مجموعة من الإرشادات الصحية ومن هذه الإرشادات التطعيمات اللازمة للحجاج، حيث أن تطعيمات الحج هي عبارة عن مجموعة من التطعيمات واللقاحات التي يجب أن يكون الحجاج قد أخذوها قبل فترة من الحج والتي تقي الحجاج من الأمراض، وتعتبر هذه التطعيمات إلزامية وقد تم فرضها من قبل وزارة الصحة ممثلة بأمر من وزارة الحج والعمرة.
ما هي تطعيمات الحج اللازمة للحجاج
هناك مجموعة من التطعيمات التي يجب على الحجاج أن يحصلوا عليها قبل السفر للحج، والتي نذكر منها ما يلي:
- لا بد من أخذ تطعيم الحمى الشوكية قبل الذهاب لأداء الحج بمدة تزيد عن 3 سنوات.
- إذا كان اللقاح متعدد السكريات تكون المدة لا تقل عن 10 سنوات.
- وإذا كان اللقاح مدمج المدة لا تزيد عن 5 سنوات.
- وبعد ذلك لقاح الإنفلونزا الموسمية وخاصة لمن يعانون بالأمراض المزمنة ونقص المناعة الخلقية والمكتسبة وأي مرض استقبالي.
- تطعيم لقاح الإنفلونزا الموسمية إجباري للمنتسبين في وزارة الصحة.
- ثم ينصح به للعاملين في الحج من العاملين في القطاعات الأخرى.
الإرشادات الصحية للحجاج
قبل توجه حجاج بيت الله الحرام إلى أداء مناسك الحج لا بد من توفر بعض الإرشادات الصحية، وهي:
- لا بد من أخذ التطعيمات اللازمة وخصوصاً لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
- ثم أخذ كميات من الأدوية إذا كان أحد الحجاج يعاني من أي مرض يستدعي تناول علاج بشكل مستمر.
- إحضار عدد كافي من الملابس للمحافظة على النظافة وأن تكون الملابس فضفاضة وذات ألوان فاتحة.
- ثم حمل تقارير مفصلة بالأمراض والجرعات والأدوية حتي يساعد على متابعة الحالة عند اللزوم والضرورة.
- التأكد أن الحقيبة الشخصية تحتوي على المواد التنظيفية للجسم.
- ثم الحرص على احتواء الحقيبة على المعدات الطبية اللازمة والضرورية.
- يجب إحضار جهاز قياس السكر في الدم إذا كان يعاني من مرض السكري.
- ثم ينصح بالوقوف والمشي عند الجلوس لفترة طويلة في الطائرة.
- مراجعة الطبيب قبل السفر للتأكد من السلامة والصحة والقدرة على الحج.