ما هي تطعيمات الحج اللازمة للحجاج

هناك مجموعة من التطعيمات التي يجب على الحجاج أن يحصلوا عليها قبل السفر للحج، والتي نذكر منها ما يلي:

لا بد من أخذ تطعيم الحمى الشوكية قبل الذهاب لأداء الحج بمدة تزيد عن 3 سنوات.

إذا كان اللقاح متعدد السكريات تكون المدة لا تقل عن 10 سنوات.

وإذا كان اللقاح مدمج المدة لا تزيد عن 5 سنوات.

وبعد ذلك لقاح الإنفلونزا الموسمية وخاصة لمن يعانون بالأمراض المزمنة ونقص المناعة الخلقية والمكتسبة وأي مرض استقبالي.

تطعيم لقاح الإنفلونزا الموسمية إجباري للمنتسبين في وزارة الصحة.

ثم ينصح به للعاملين في الحج من العاملين في القطاعات الأخرى.

الإرشادات الصحية للحجاج

قبل توجه حجاج بيت الله الحرام إلى أداء مناسك الحج لا بد من توفر بعض الإرشادات الصحية، وهي: