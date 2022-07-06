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الأرصاد الجوية تحذِّر عدداً من مناطق المملكة: رياح نشطة وأتربة مُثارة وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية

محمد خير الحوراني

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، عدداً من التنبيهات حول حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء  وشملت التنبيهات كلًّ من المدينة المنورة وعسير ومكة المكرمة والرياض ونجران والشرقية وجازان.

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وحذَّر المركز منطقة نجران أنها من نشاط الرياح السطحية والأتربة المثارة والأمطار الرعدية إضافة إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية. في الخرخير، حيث تمتد حتى الساعة السابعة من مساء الأربعاء. كما نبَّهت الأرصاد الجوية كلًّ من بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، من تأثيرات الرياح النشطة، والأتربة المثارة التي تستمر حتى السادسة من مساء اليوم.

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وتنبيهاً آخر للمنطقة الشرقية

ونبَّه المركز المنطقة الشرقية من تأثيرات الأتربة المثارة والأمطار الرعدية إضافة إلى نشاط الرياح السطحية، وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية. في الشيبة والعبيلة وذعبلوتن وعردة، حتى الساعة السابعة من مساء الأربعاء.

كما تشهد المنطقة عوالق ترابية، في الجبيل والخُبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، حتى الساعة العاشرة صباحاً.

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انخفاض مستوى الرؤية في عسير وجازان

أمَّا منطقة جازان فتشهد انخفاضاً في مستوى الرؤية الأفقية بتأثير الرياح النشطة والأتربة المثارة في الدرب وبيش وجازان وصبيا، وكذلك أصدر المركز تنبيهاً مشابهاً إلى منطقة عسير يشمل البرك والقحمة وبيشة وتثليث وطريب، وستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.

رياح نشطة وأتربة مثارة في المدينة المنورة ومكة المكرمة

ووجَّه المركز الطني للأرصاد الجوية تنبيهين آخرين لكلٍّ من منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، محذِّراً من تأثير الرياح النشطة والأتربة المثارة التي تسبب انخفاضاً في مستوى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القنفذة والليث والمظيلف والخرمة والمويه وتربة ورنية، إضافة إلى الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

رياح مثيرة للأتربة في الرياض

وأصدر المركز تنبيهاً موجهاً إلى منطقة الرياض، مُحذراً من الرياح النشطة المثيرة للأتربة وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية. تمتد إلى الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وضرما، وتستمر حتى الساعة السادسة من مساء الأربعاء.

محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.


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