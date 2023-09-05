“الأحوال المدنية بالسعودية”: تعلن عن 5 ضوابط لتسجيل الأسماء وتوضح الأسماء الممنوعة من التسجيل

أمس تمكنت وكالة الأحوال المدنية التابعة لوزراة الداخلية السعودية بتوضيح ضوابط لتسجيل الأسماء بها عبر حسابها في تويتر، الأمر الذي جذب انتباه المواطنين في المملكة للإطلاع على مستجدات هذا الأمر خاصةً وأن هذه الجهة الرسمية استعانت بتصميم أنفوجرافيك لتبسيط المعلومة للمواطن، ومن خلال التصميم أوضحت الأسماء المخالفة لعملية التسجيل حتى يكون المواطن على علم بمستجدات الأمور والقرارات الحديثة المتعلقة بهذه الخدمة على وجه التحديد.

ضوابط تسجيل الأسماء في الأحوال المدنية، مصدر الصورة: موقع المصريون+ كانفا

بيان الأحوال المدنية بضوابط تسجيل الأسماء

في بيانها الرسمي على صفحتها بمنصة تويتر استطاعت وكالة الأحوال المدنية بتوضيح الآليات الجديدة التي سوف يتم تطبيقها في عملية تسجيل أسماء المواطنين بها، ومن بين تلك الضوابط موانع التسجيل مثل الأسماء المخالفة لديننا الإسلامي، ولتسليط الضوء أكثر على بقية الضوابط يمكنك قراءة النقاط التوضيحية الآتية:

يحق للمواطنين استخدام الأسماء المعرفة بال والتي كانت تستخدم قديمًا عند العرب مثل: الوليد، والجوهرة، العنود وما يأتي على نهجها.

لا يمكن أبدًا تسجيل الاسم المسبوق بلقب.

يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة مثل: عبد النبي، عبد الرسول وما يشبهها.

غير مسموح بتسجيل الأسماء المركبة مثل: صفي الدين، قمر الزمان، وما يأتي على غرارهما.

خدمات الأحوال المدنية

يذكر أن تسجيل الأسماء ليست الخدمة الوحيدة التي تقوم بها وكالة الأحوال المدنية للمواطنين، بل يمتد عملها ليشمل عدة خدمات أخرى يحتاجها المواطن لكن لابد من استخدامها عبر منصة أبشر حتى تثبت تلك التعديلات في صحيفة الأحوال المدنية للمواطن ومن بين تلك الخدمات ما يلي: