اعلان اسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر اغسطس خلال ساعات وموعد التطبيق

اسعار البنزين الجديدة في السعودية، من المقرر أن تعلن اسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر اغسطس 2021 مساء غدا الثلاثاء الموافق 10 من الشهر الجاري، على أن يتم العمل بتلك الاسعار في كافة محطات الوقود بداية من الساعات الاولى من صباح يوم الاربعاء في كافة ارجاء المملكة العربية السعودية، حيث تقوم شركة ارامكو بمراجعة اسعار البنزين في السعودية كل شهر لتعلن عن الاسعار الجديدة التي من المقرر العمل بها على مدار شهر كامل، وبالتالي فأن سعر البنزين في السعودية غير ثابت، فتارة يرتفع وتارة ينخفض وتارة اخرى يثبت على ما هو عليه.

اسعار البنزين الجديدة في السعودية

ودائما ما تقوم شركة ارامكو بالإعلان عن اسعار البنزين الجديدة في السعودية خلال بيان رسمي في مساء العاشر من كل شهر ميلادي، أعلنت اللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة، كما تم صدور توجيه بأن تكون أسعار البنزين لشهر يونيو 2021م؛ بنزين (أوكتان 91/2.18 ريال)، وبنزين (أوكتان 95/2.33 ريال)؛ هي سقف السعر المحلي للبنزين بداية من يوم العاشر من الشهر الماضي، على أن تتحمل الدولة ما قد يزيد على أسعارالبنزين السابق ذكرها عند المراجعة الدورية الشهرية للأسعار، في اطار محاولة تخفيف اعباء المعيشة عن المواطنين.

سعر البنزين الجديد في السعودية

وتقوم شركة أرامكو السعودية بمراجعة دورية شهرية لأسعار البنزين، ويتم تعديلها وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وتقوم بتوفير كافة أنواع الوقود للمحركات؛ إذ يتوافر وقود البنزين بنوعية 91 و95، كما توفر الكيروسين والديزل.