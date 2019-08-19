اعرف الآن موعد بدء وإجازات العام الدراسي الجديد 1440-1441 في السعودية

أصبح موعد بداية العام الدراسي الجديد في الآونة الأخيرة من أكثر الأمور التي تهم كلاً من أولياء الأمور وأولادهم في المملكة العربية السعودية، فهم يرغبون في معرفة موعد بداية العام الدراسي الجديد وموعد كل الأجازات الرسمية وذلك من خلال وزارة التربية والتعليم في دولة السعودية في كل المدارس سواء المدارس الخاصة أو المدارسة العامة التي تنتشر في المملكة.

العام الدراسي الجديد 1440-1441

فأصبح العام الدراسي الجديد قريب للغاية فيتم بدايته مباشرة بعد انتهاء الأجازة الصيفية، كما يتساءل الكثير من أولياء الأمور عن موعد عودة المعلمين إلى المدرسة، كما أنهم يرغبون في معرفة موعد عودة الطلاب إلى المدرسة. فقام وزير التربية والتعليم السعودي الدكتور حمد آل السعودية بالإعلان عن أن الموعد الدراسي لهذا العام سيشهد تغيرات مختلفة، فسيعود الطلاب إلى المدارس والمعلمين أيضاً بعد الانتهاء من العيد الأضحى المبارك والانتهاء من الإجازة الصيفية بشكل عام.

موعد بدء العام الدراسي الجديد 1440-1441

فبداية الدراسة لطلاب الصف الأول ستكون في اليوم الموافق 2/1/1441، بينما ستكون أول أجازة رسمية لهم هي أجازة اليوم الوطني الذي سيوافق يوم 24/1/1441، إما بالنسبة للاختبارات فاختبارات الصف الأول ستنعقد في يوم 25/4/1441، وبعد ذلك سيتم انتهاء الفصل الدراسي الأول وبداية الفصل الدراسي الثاني ستكون في يوم 24/5/1441، وبعد سيحصل الطلاب على أجازة عيد الفطر المبارك ثم سيعودون للدراسة مرة أخرى في يوم 8/10/1441، ونتمنى التوفيق لجميع الطلاب.