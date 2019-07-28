 التخطي إلى المحتوى

إليكم سعر الذهب في السعودية اليوم الإثنين الموافق 29-07-2019

كتب حسين كرازفي آخر تحديث
إليكم سعر الذهب في السعودية اليوم الإثنين الموافق 29-07-2019
سعر الذهب

سعر الذهب في دولة المملكة العربية السعودية اليوم الإثنين الموافق 29-07-2019، يبحث الكثير من المواطنين في السعودية عن سعر الذهب في المملكة، حيث تعتبر من أبرز المعادن التي يبحث عنها المواطنين بشتى أعمارهم، ومن ابرز أولئك هم المدخرين أو المستثمرين أو الأشخاص المقبلين على الزاوج، ولا يبقى سعر الذهب ثابتاً عند سعر معين، إنما يتغير من حين لاخر، وذلك بفعل سعر الدولار الأمريكي أو فعل سعر برميل النفط او العرض والطب، هذا ويعيش الذهب حالة من عدم الإستقرار طوال أيام الأسبو بين صعود وإنخفاض، وسوف نقوم برصد من خلال موقع نجوم مصرية سعر الذهب في السعودية اليوم .

سعر الذهب في السعودية لهذا اليوم

نرصد لكم من خلال هذه الفقرة جدولاً نوضح فيه أسعار الذهب في دولة المملكة العربية السعودية عند عيار 24 وعيار 21 وعيار 18 وعيار 14 وعيار 11 بالإضافة إلى سعر كيلو الذهب وسعر أوقية الذهب، وسوف نتابع من من خلال موقع نجوم مصرية بشكل دوري كافة اسعار الذهب في دولة المملكة من خلال موقعنا .

الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24171.16 ريال سعودى$45.64
سعر الذهب عيار 22156.89 ريال سعودى$41.83
اسعار الذهب عيار 21149.77 ريال سعودى$39.93
اسعار الذهب عيار 18128.37 ريال سعودى$34.23
سعر الذهب عيار 1499.84 ريال سعودى$26.62
سعر الذهب عيار 1285.58 ريال سعودى$22.82
اسعار أوقية الذهب5,323 ريال سعودى$1,419
اسعار جنيه الذهب1,198 ريال سعودى$319.46
اسعار كيلو الذهب171,156 ريال سعودى$45,637

 

سوف يهمك:

عن الكاتب

حسين كراز

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.