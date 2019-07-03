إجراءات وشروط الحصول على جواز السفر السعودي عبر بوابة ابشر

وفرت وزارة الداخلية السعودية للمواطنين تجديد جواز السفر الخاص بهم عبر موقعها الإلكتروني ابشر، وذلك لتوفير الجهد والوقت للمواطنين والمقيمين بالمملكة، واستخراج جواز سفر سعودي له شروط، وتختلف تلك الشروط بإختلاف نوع الشخص الذي يتقدم بطلب استخراج جواز سفر سعودي رجلًا كان أم سيدة أو طفل، وقد أوضحت وزارة الداخلية السعودية بأن جواز السفر يُصدرز لمن أعمارهم أقل من 21 سنه، ويتم تسديد رسوم إصدار جواز السفر آليا 600 ريال سعودي لمدة 10 سنوات، و300 ريال سعودي لمدة 5 سنوات، ويعتبر جواز سفرك هو وثيقة مرورك إلى العالم، سواء كان السفر بغرض العمل أو السياحة أو التعليم أو الهجرة، ومن خلال موقع نجوم مصرية نعرض لكم إجراءات التجديد والحصول على جواز السفر السعودي عبر بوابة ابشر.

شروط إصدار جواز السفر السعودي

ان يكون التسجيل إلكتروني عبر بوابة أبشر بواسطة حساب ولى الأمر للأبناء فوق 15 سنه واقل من 21 سنه، والنساء الحاصلين على بطاقة الهوية الوطنية.

أن تكون صلاحية الهوية الوطنية سارية.

عدم وجود مخالفات مرورية على سجل المستفيد .

يشترط تواجد المستفيد داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

أن يكون طالب جواز السفر على قيد الحياة.

ألا يكون لدى صاحب الطلب جواز سفر ولا مرافق في جواز سفر آخر.

سداد رسوم إصدار الجواز عن طريق خدمة سداد، ويتم تسديد رسوم إصدار جواز السفر آليا 600 ريال سعودي لمدة 10 سنوات، و300 ريال سعودي لمدة 5 سنوات.

خطوات تجديد جواز السفر السعودي