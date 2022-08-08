تعتبر فاكهة التنين أو بتايا واحدة من أنواع الصبار، وهي متنوعة في أشكالها، وكذلك ألوانها، كما أن موطنها الأصلي في عدة أماكن مختلفة، وذلك مثل: المكسيك، وفي أمريكا الجنوبية، وإندونيسيا (جاوة خاصة)، جنوب شرق آسيا، وفي أمريكا الوسطى، فيتنام، تايلاند، سري لانكا، نيوزيلاندا، وماليزيا، وبنغلاديش، ومؤخراً تم زراعتها في المملكة العربية السعودية، وبالتحديد في جازان، وعدة أماكن مجاورة أخرى.

وتوجد العديد من فوائد فاكهة التنين العائدة على جسم الإنسان، وفي السطور القادمة نتناول أنواع فاكهة التنين “دراجون فروت” بمزيد من التفصيل.

وفاكهة التنين “البتايا الحلوة” لها ثلاثة أنواع، وهي:

1- فاكهة التنين الحمراء “بتايا حمراء” : وهي ذات قشرة حمراء لونها، ولبها أبيض، وهي النوع الأشهر بين الأنواع الأخرى من فاكهة التنين.

: وهي ذات قشرة حمراء لونها، ولبها أبيض، وهي النوع الأشهر بين الأنواع الأخرى من فاكهة التنين. 2- فاكهة التنين طويلة “بتايا طويلة”: وهي التي تتكون من قشرة بنية اللون، ولب ملون، وهي نادرة جداً، حيث لا وجود لها إلا في نيوزيلندا، والصين، وتايلاند.

وهي التي تتكون من قشرة بنية اللون، ولب ملون، وهي نادرة جداً، حيث لا وجود لها إلا في نيوزيلندا، والصين، وتايلاند. 3- فاكهة التنين الصفراء “بتايا صفراء”: وهي التي لها قشرة صفراء، ولب أبيض.

وهي التي لها قشرة صفراء، ولب أبيض. 4- فاكهة التنين كوستاريكا “بتايا كوستاريكا”: وهي التي لها قشرة حمراء، ولب أحمر.

وتعتبر فاكهة التنين من أغلى أنواع الفواكه في العالم، حيث يفوق سعر الكيلو دراجون فروت الفيتنامي في المملكة العربية السعودية على سبيل المثال 29 ريالا، سعوديا، بينما في جمهورية مصر العربية يفوق سعر الكيلو 150 جنيها، وفي بعض الأحيان يبلغ سعر الكيلو منها 200 جنيها.