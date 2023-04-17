“هيئة الترفيه” تُعلن أماكن الألعاب النارية في عيد الفطر 2023-1444 وهوية “فعاليات العيد”

طالما تميزت المملكة العربية السعودية بعروضها الرائعة التي تقوم “الهيئة العامة للترفيه” بتنظيمها، وذلك حيث نرى أن فعاليات المناسبات داخل المملكة جميعها تتضمن الألعاب النارية، حيث يتم إطلاق تِلك الألعاب في العديد من المناطق المُختلفة في المُناسبات، وفي الأخير “هيئة الترفيه” تُعلن أماكن الألعاب النارية في عيد الفطر 2023-1444 وهوية “فعاليات العيد”… و”نجوم مصرية” يُخصص لكم هذا التقرير لتقديم كافة التفاصيل.

فعاليات العيد في السعودية 2023

أعلنت “الهيئة العامة للترفيه” بالمملكة العربية السعودية هوية عيد الفطر هذا العام من خلال حسابها الرسمي عبر مِنصة التواصل الاجتماعي تويتر، وحملت تِلك الهوية شعار “فعاليات العيد“، وذلك حيث تم الإعلان عن تقديم العديد من الفعاليات والألعاب النارية المُشار إلى مواعيدها ومناطقها، بالإضافة إلى إقامة العديد من الحفلات الغنائية التي تضم نُخبة من نجوم الفن والطرب بالعالم العربي.

جدول مواقع مشاهدة الألعاب النارية ضِمن “فعاليات العيد 2023”

على سياق مُتصل أيضاً تم الإشارة عبر حساب “هيئة الترفيه” الرسمي على Titter إلى أماكن الألعاب النارية في عيد الفطر 2023-1444، والجدول التالي يُوضح لكم ذلك تفصيلاً:

مواقع الألعاب النارية في العيد الفطر 2023-1444 المنطقة المكان التوقيت المدينة المنورة حديقة الملك فهد المركزية الساعة 09:00 مساءً أبها حديقة الصفا الساعة 09:00 مساءً سكاكا حديقة العزيزية الساعة 09:45 مساءً الباحة منتزه الأمير حسام الساعة 09:00 مساءً جازان ممشى الكورنيش الشمالي الساعة 09:00 مساءً تبوك حديقة تبوك المركزية الساعة 09:00 مساءً الرياض بوليفارد سيتي الساعة 09:00 مساءً جدة ممشى البروميناد الساعة 09:00 مساءً الخبر الواجهة البحرية الساعة 09:00 مساءً عرعر حديقة العثيم مول الساعة 09:00 مساءً نجران حي النهضة الساعة 09:00 مساءً حائل منتزه المغواه الساعة 09:00 مساءً بريدة منتزه الملك عبدالله الوطني الساعة 10:00 مساءً

فعاليات العيد الفطر 2023-1444

هُناك العديد من الفعاليات الرائعة التي سوف يتم إقامتها بمناطق مُختلفة بالمملكة العربية السعودية احتفالاً بالعيد، وهي مُناسبة دينية يحتفل بها المسلمون كل عام، ومن تِلك الفعاليات:

العروض المسرحية في عيد الفطر.

الحفلات الغنائية في عيد الفطر.

الألعاب النارية في عيد الفطر.

لا تفوّت حضور العرض الحي “ذا ستاند اب كوميدي إيليت” 😂

ضمن #فعاليات_العيد ❤️ احجز تذكرتك الآن 🎫https://t.co/6GTTQzyiRf pic.twitter.com/QOqD2eXY7E — فعاليات العيد (@EidSeason) April 15, 2023

العروض المسرحية في عيد الفطر 2023

“هيئة الترفيه” قامت أيضاً بالإعلان عن إقامة العديد من المسرحيات طُوال أيام عيد الفطر المبارك، ويُمكن حجز تذاكر عروض عيد الفطر عبر مِنصة عيشها التي تتبع للهيئة، ومن تِلك العروض المسرحية المُعلن عنها:

مسرحيات عيد الفطر 2023 في السعودية المسرحية الفترة توقيت العرض الموقع مسرحية غرفة 13 من 24 إلى 26 أبريل / نيسان 2023 09:00 مساءً إلى 11:00 مساءً بوليفارد الرياض – مسرح بكر الشدي مسرحية ذا إيليت من 26 إلى 28 أبريل / نيسان 2023 ــــــــــــــــــــــــ الرياض – مسرح محمد العلي

طريقة حجز تذاكر حفلات عيد الفطر 2023 في السعودية

بإمكان جميع الراغبين في الحضور القيام بحجز تذاكر عيد الفطر في السعودية 2023 بطريقة إلكترونية تماماً، وذلك عبر إتمام الخطوات الآتي ذكرها:

التوجه المُباشر إلى “مِنصة عيشها” الإلكترونية.

الذهاب إلى “قائمة الفعاليات” بالصفحة الرئيسية.

يقوم الزائر باختيار “الفعالية” وقراءة الشروط والأحكام.

إدخال “عدد التذاكر” والفئة والموعد، ومن ثَم اختيار “وسيلة الدفع” المُناسبة.

في الأخير سوف يتم النقر على أيقونة “احجز تذكرتك”.

الحفلات الغنائية في عيد الفطر 2023 في السعودية

من جِهة أخرى سوف يُقام طُوال أيام عيد الفطر المبارك العديد من الحفلات الغنائية، والتي سوف يُحييها ألمع نجوم الغناء بالوطن العربي، وتِلك الحفلات: