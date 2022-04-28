أسعار الذهب اليوم في السعودية الأربعاء 27 أبريل 2022.. تراجع في سعر الذهب

مريم محمود

سنتناول في هذا المقال أسعار الذهب في السعودية، حيث تراجع سعر الذهب  ليوم الأربعاء بتاريخ 27من شهر أبريل لعام 2022 في المملكة، كما تراجع عالميًا.

أسعار الذهب في السعودية

أسعار الذهب اليوم في السعودية الأربعاء 27 أبريل 2022

أسعار الذهب في السعودية
أسعار الذهب في السعودية

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية في التعاملات في الصباح لحوالي 229.08 ريال سعودي(أي ما يعادل 61.07 دولار).

تراجع في سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر 27 أبريل

وطبقًا لموقع “جولد برايس تودي) فقد تراجع سعر الجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا في عملية التداول في السوق في المملكة لحوالي 200.45 ريال سعودي(أي ما يعادل 53.44 دولار).

كما تراجع سعر الجرام في الذهب عيار 18لحوالي 171.81 ريال سعودي (أي ما يعادل 45.80 دولار)،  هذا وقد سجل سعر الجرام عيار 14حوالي 133.63 ريال سعودي (ما يعادل 35.62).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في السعودية

كما سجل سعر أوقية الذهب لليوم الأربعاء في السعودية، في التعاملات الصباحية، تراجعًا لنحو 7.124  ريال سعودي (1899 دولارًا).

وبلغ متوسط سعر الجنيه الذهب  في السعودية اليوم  (8 جرامات من العيار 21)، حوالي 1604 ريال سعودي (427.51 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب عالميًا مع ارتفاع قوة الدولار مقابل العملات الأخرى وتوقعات لقيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة.

المصدر

وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية المقال، حيث تحدثنا فيه عن أسعار الذهب في السعودية وسعر أوقية الذهب والجنيه، كما علمنا عن انخفاض الذهب عالميًا، وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال، للمزيد تابعونا على موقع نجوم مصرية

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مريم محمود

مرحبًا اسمي مريم محمود من مواليد ١٩٩٦ خريجة كلية التربية جامعة المنصورة.. أحب الكتابة والتدوين..



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