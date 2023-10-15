“كـ سفيرة للنوايا الحسنة باليونسيف”.. دنيا سمير غانم تضامناً مع فلسطين: «في مليون طفل عايشين في ظروف معدومة الإنسانية»

قامت الفنانة الجميلة وسفيرة النوايا الحسنة لدى اليونسيف دنيا سمير غانم، بتوجيه رسالة للكل، وذلك في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الجميع بقطاع غزة حالياً.

صور مجمعة للفنانة دنيا سمير غانم من مسلسل "جت سليمة"، وصورة لأطفال فلسطينين من موقع "الرأي"، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

ونشرت الفنانة، مقطع فيديو لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، مؤكدة: “في غزة اليومين دول في أطفال كتير ماتوا، وفي غيرهم أكتر مصابين، وبجد في حوالي مليون طفل هناك عايشين في ظروف معدومة الإنسانية”.

وواصلت دنيا سمير غانم: “والوضع هناك بقا كارثي وصعب للغاية، وأقل حاجة ممكن نقدمها ليهم إننا نتبرع للأطفال عن طريق اليونسيف، وده علشان نضمن إن المساعدات دي توصل للناس اللي تستحقها”.

ومن جانبها، فقد تم تأجيل مجموعة من الحفلات خلال الفترة القليلة الماضية، وذلك تضامناً مع الشعب الفلسطيني، ومن أبرز تلك الحفلات حفل “تامر عاشور وبهاء سلطان بالكويت، والذي كان من المُقرر إقامته يوم 13 أكتوبر، وحفل أحمد سعد وروبي بجامعة مصر، والذي كان من المُقرر إقامته يوم 18 من الشهر الجاري، وكذلك حفل حسين الجسمي ضمن مهرجان “ليلة العمر” بالكويت، والذي كان من المُقرر إقامته يوم الخميس الماضي”.

وجديراً بالذكر، بأن الفنانة دنيا سمير غانم شاركت في الموسم الدرامي الرمضاني للعام الحالي 2023، بمسلسل “جت سليمة”، وحققت الفنانة الكثير من النجاح، وشاركها البطولة مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم “محمد سلام، وسامي مغاوري، وشيرين، ومايان السيد، ومحمد ثروت، وغادة طلعت”، وغيرهم، والعمل إنتاج أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وسامح جمال وإخراج إسلام خيري.

وقامت الفنانة دنيا أيضاً، بطرح أغنيتها الجديدة بعنوان “اختلافنا مش بيفرقنا”، في إطار نشاطها كـ سفيرة للنوايا الحسنة التابعة لـ منظمة اليونسيف في مصر، بخصوص دمج جميع الأطفال داخل المجتمع الواحد.