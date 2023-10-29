“الدولة الفلسطينية ستقام بشرط التوحد”.. محمد صبحي باكياً: «بلدنا الوحيدة التي رفضت التطبيع ودخول سيناء الهدف منه التخليص على مصر»

قام الفنان المعروف محمد صبحي، بالتحدث بجرأة زائدة عن القضية الفلسطينية، وكشف عن رأيه بكل صراحة في الكثير من الموضوعات التي تخص القضية الفلسطينية، وكذلك الهدف الأساسي وراء المُخطط الصهيوني، وأشار بأنه واجه العديد من التحديات والصعوبات خلال مشواره الفني، عندما قام بتناول هذه القضية بالمسلسل الشهير “فارس بلا جواد”.

صور مجمعة للفنان محمد صبحي من برنامج "القاهرة اليوم"، وصورة له من برنامج "تفاعلكم"، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

وظهر الفنان باكياً، خلال بورمو برنامج “القاهرة اليوم” والتي نشرته القناة، والذي يقوم بتقديمة الفنان إدوارد، أثناء حديثه عن الأوضاع الفلسطينية والأحداث الحالية بـ قطاع غزة، بعد قيام قوات الإحتلال الإسرائيلي بشن هجوم غاشم على المدنيين من أهالي غزة، وتحديداً من يعيشون في منطقة الشمال، وأيضاً ظهر الفنان إدوارد وهو يبكي أثناء الحديث مع الفنان محمد صبحي.

ومن جانبه، فقد جاء هذا الأمر أثناء استضافة الفنان محمد صبحي ببرنامج “القاهرة اليوم”، والذي يقوم بتقديمة الفنان إدوارد، حيث قامت القناة بنشر البورمو الخاص بالحلقة، والتي من المُقرر لها أن تُعرض اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وكان من أهم تصريحات الفنان محمد صبحي، خلال بورمو الحلقة بخصوص القضية الفلسطينية: “بلدنا مصر البلد الوحيدة اللي رفضت لحد دلوقتي التطبيع مع دولة إسرائيل، ودخول سيناء الهدف منه نهاية مصر، والهدف الأساسي للمخطط الصهيوني هو القضاء على مصر أولاً وأخيراً، ومجلس إدارة العالم كله مجرمين في حق البشر والإنسانية”.

وواصل الفنان: “ودولة إسرائيل دولة ظالمة، وكل ما تفعله أنها تقوم بتحدي الله عز وجل، وإن شاء الله الدولة الفلسطينية سوف تُقام، ولكن بشرط أن يتوحد الفلسطينييون جميعهم على قلب رجل واحد”.