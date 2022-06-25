“هى مش شخصية عامة ولا ملك الجمهور”.. أول تعليق من زينة على واقعة “نيرة” ضحية جامعة المنصورة

قامت الفنانة الجميلة زينة، بتوجيه رسالة شديدة اللهجة إلى المسئولين عن مواقع التواصل الاجتماعى وكذلك وسائل الإعلام، والتى تطلب فيها بعدم نشر إعترافات المتهم محمد عادل فى واقعة “نيرة” والمعروفة إعلامياً بضحية جامعة المنصورة.

وكتبت الفنانة زينة، وذلك من خلال حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى وقالت:ـ “كده كفاية أوى، كفاية كلام فى سيرة البنت.. كفاية إنها ماتت، وهى لا شخصية عامة ولا ملك للجمهور علشان الكل ينهش فى لحمها وسيرتها بالشكل ده، وهو ينفع تنشروا كلام المتهم اللى بيقولوه دلوقتى عنها، وهى مش موجودة علشان ترد عن نفسها”.

وتابعت الفنانة:ـ “ياريت الكل يوقف اللى بيكتبوا، وإنشروا لنا الحكم لحد ما القضاء يحكم بالعقوبة اللى المتهم يستحقها، وياريت نرحم سمعة البنت، وكفاية إنها ماتت وهى شابة صغيرة وزى الفل وكمان طالبة فى الجامعة، وإرحموا أهلها اللى بنتهم ماتت غدر على يد إنسان فاشل ومجرم”.

وأنهت زينة قائلة:ـ “وقفوا كلام إنتوا مش حاسين إنتوا بتعملوا إيه إنتوا بتاجروا بالناس أحياء وأموات كمان.. كفاية بقا حرام عليكوا، وحسبى الله ونعم الوكيل”.

وجديراً بالذكر، بأن المتهم محمد عادل فى واقعة “نيرة” ضحية جامعة المنصورة أدلى بإعترافته أمام النيابة العامة وقال:ـ “أنا قلت لازم أخلص عليها، ومخلهاش تعيش لحظة واحده على وش الدنيا، ورحت نازل يوم 20 اللى فات ومعايا السكـ،ـين وركبت الأتوبيس، ولقيتها قاعدة مع زميلاتها وقلت دى فرصتى أريح نفسى وأخلـ،ـص منها”.

وتابع:ـ “وهى نزلت من الأتوبيس قبلى وسبقتنى ففضلت ماشى وراها وكان كل اللى فى دماغى إنى أخلـ،ـص عليها وبس، وأول لما لقيت الفرصة قربت منها ورحت مطلع السكـ،ـينة من الجراب اللى كنت شايلها فيه وشفيت غليلى منها، وبسرعة فى ناس كتير قربوا منى فرحت مهوش عليهم وقلت محدش يجى جنبى علشان محدش يقدر يخلصها من إيدى لحد ما ماتـ،ـت، وفى اللحظة دى جه واحد من ورايا وأمسك بيدى وشالنى وبعدنى عنها، وهو ده كل اللى حصل”.